Produktrückruf: Supermärkte rufen diesen Artikel sofort zurück!

Supermärkte informieren alle Kunden über einen Produktrückruf.

Die Revo Foods GmbH rief am 19.01.2023 ihren „Thunvisch Aufstrich vegan 40g“ aufgrund eines Etikettierungsfehlers zurück, der während des Verpackungsprozesses aufgetreten ist. Betroffen sind all die Produkte die mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14.02.2023, Chargennummer 010 gekennzeichnet sind. Das österreichische Food-Tech Start Up reagierte umgehend auf den Fehler und so konnte ein Großteil der Charge abgefangen werden.

Etiketten vertauscht

Im Rahmen einer internen Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass beim Produkt „Thunvisch Aufstrich vegan 40g“ ein falsches Bodenetikett angebracht wurde. Daher ist das im „Thunvisch Aufstrich vegan 40g“ enthaltene Allergen Weizen nicht ausgelobt und es wird Weizenallergikeren aufgrund einer möglichen Gesundheitsgefährdung vom Verzehr abgeraten.

Ein betroffenes Produkt könnte über einen Einkauf bei BILLA PLUS, Gurkerl.at, Kokku, Velivery, Mjam Market oder Bio Vegan Versand erworben worden sein. Kunden werden im Falle einer Weizenunverträglichkeit gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren. Für alle anderen Menschen ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten ist der Verzehr unbedenklich.

Betroffene Produkte, die bereits über die Firma Rewe erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden.