Pscht: 5 Infos, die kein Mann über eine Frau wissen will!

Gerade in der Anfangsphase einer Beziehung sollte man nicht unbedingt alle Karten offen auf den Tisch legen. Was du ihm auf keinen Fall von dir preisgeben solltest, verraten wir dir nun:

1. Toilettengänge.

Die männliche Vorstellung, dass Frauen kein großes Geschäft verrichten müssen, ist längst veraltet und bei weitem alles andere als realistisch. Dennoch musst du ihn nicht mit Details über deinen Stuhlgang belästigen. Du würdest dir das umgekehrt auch nur ungern anhören.

2. Enthaarungspraktiken.

Auch wenn die Vorstellung alles andere als der Wahrheit entspricht, lassen wir Männer gerne im Glauben, dass wir 24/7 und am ganzen Körper glatt wie ein Baby-Popo sind. Wie und wie häufig du dich also enthaarst, musst du ihm nicht unbedingt schon am Anfang verraten.

3. Menstruations-Infos.

Sie ist ein regelmäßiger und unangenehmer Besuch – unsere Periode. Mit Einzelheiten darüber verschonst du dein männliches Gegenüber lieber. Dieses Thema ist ihnen ohnehin unheimlich.

4. Verflossene.

Kein Mann möchte wissen, mit wie vielen Typen du vor ihm „zu tun hattest“. Somit solltest du um dieses Thema einen großen Bogen machen. Es geht ihn ohnehin nichts an, was vor ihm passiert ist.

5. Körpergeräusche.

Selbstverständlich kann hier und da mal ein ungewolltes Geräusch aus unseren Körperöffnungen entweichen. Es aber absichtlich darauf anlegen, solltest du lieber nicht, wenn du ihm imponieren möchtest. Dich würde es schließlich auch nicht anziehen.