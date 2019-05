Rätselhafter Dreifachmord? Frauenleichen in Wiener Wohnung gefunden!

Medienberichten zufolge wurden gleich drei weibliche Leichen in einer Floridsdorfer Wohnung gefunden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Dienstagmorgen sollen in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf drei weibliche Leichen aufgefunden worden sein. Der Polizei zufolge dürfte es sich um eine Frau Mitte 40 und ihre beiden Töchter im Teenager-Alter handeln.

Über die Identitäten der drei Frauen ist bislang nichts bekannt und auch die Todesursache ist derzeit unklar. Inzwischen wurden die Ermittlungen vom Landeskriminalamt Wien aufgenommen.

Die Leichen dürften schon längere Zeit in der Wohnung gelegen haben, wiesen jedoch keine Spuren äußerer Verletzungen auf. Eine gerichtliche Obduktion soll nun die Todesursache feststellen.