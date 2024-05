Rapid Wien bricht Rekorde: 20.000 Mitglieder!

In einer bemerkenswerten Entwicklung innerhalb des österreichischen Fußballs hat der SK Rapid Wien einen neuen Vereinsrekord aufgestellt, indem er die Marke von 20.000 Mitgliedern überschritten hat. Dieses historische Ereignis verdeutlicht nicht nur die anhaltende Popularität des Klubs, sondern auch das tiefe Engagement der Fans hinter den Grün-Weißen.

Ein historischer Moment

Der Zeitpunkt für das Erreichen der 20.000-Mitglieder-Grenze könnte nicht symbolträchtiger sein, da ein bemerkenswerter Zustrom an Neumitgliedern insbesondere im Umfeld des Cupfinales zu verzeichnen war. Dies zeigt deutlich, wie bedeutende Ereignisse und die Leidenschaft für den Fußball dazu beitragen können, die Fanbasis eines Klubs zu stärken. Im Vergleich zu November 2012 ist ein beeindruckender Anstieg von fast 21 Prozent zu verzeichnen.

Anerkennung und Verpflichtung

Der SK Rapid sieht in dieser beeindruckenden Mitgliederzahl nicht nur einen Grund zur Freude, sondern auch eine verstärkte Verpflichtung gegenüber den Fans und dem Verein. Präsident Alexander Wrabetz betont, dass dieses Vertrauen der Fans den Verein weiter antreibt, sich in allen Bereichen, einschließlich der Förderung des Nachwuchses, des Frauenfußballs und der Special Needs Teams, zu engagieren. Geschäftsführer Steffen Hofmann hebt hervor, dass die Mitglieder ein unverzichtbares Fundament für die Vereinsarbeit darstellen und der Verein stolz auf jeden einzelnen seiner über 20.000 Mitglieder ist.

Wachsende Mitgliederzahlen als Langzeittrend

Diese aktuelle Mitgliederzahl von 20.116, einschließlich fast 1.400 lebenslanger Mitgliedschaften, ist das Ergebnis einer stetig wachsenden Entwicklung der letzten Jahre. Von den tagen, an denen Rudolf Edlinger im Jahr 2013 das Amt mit knapp 7.400 Mitgliedern übergab, über die Eröffnung des Allianz Stadions 2016, die den Mitgliederstand auf über 15.000 katapultierte, bis zum vorherigen Rekord von 16.804 Mitgliedern im März 2020, hat Rapid Wien eine beeindruckende Wachstumsgeschichte erlebt. Die jüngsten Zahlen unterstreichen die ungebrochene Anziehungskraft des Vereins und die tiefe Verankerung in der Community.