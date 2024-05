Bis zu 26 Grad: Hitzewelle startet in Österreich

Das sonnige Intermezzo, das uns Hoch Thomas derzeit beschert, neigt sich bald dem Ende zu. Während das Wochenende noch mit freundlichem und teils frühsommerlichem Wetter aufwartet, ziehen bald wieder Wolken und Regenschauer auf.

Der Freitag präsentiert sich mit einem Mix aus Sonnenschein und vorbeiziehenden Wolkenfeldern, vor allem im Osten. Im Laufe des Tages entwickeln sich im Bergland Quellwolken, doch die Chance auf Regenschauer oder gar Gewitter bleibt gering. Höchstwerte zwischen 17 und 24 Grad verleihen dem Tag eine frühsommerliche Note.

Am Samstag dominiert vielerorts der Sonnenschein, nur im südlichsten Teil hängen vereinzelt noch Restwolken. Im Tagesverlauf bilden sich vermehrt Wolken über dem östlichen Bergland sowie dem Mühl- und Waldviertel, und vereinzelt kann es gegen Abend zu Schauern kommen. Mit Temperaturen von 18 bis 25 Grad zeigt sich der Samstag von seiner angenehmen Seite.

Der Sonntag beginnt im Osten und Süden mit teils dichter Bewölkung, begleitet von Regenschauern. Später lockert es auf, und es stellt sich ein Wechsel aus Sonne und Wolken ein. Doch über Berg- und Hügelland bildet sich vermehrt Quellwolken, was auf eine steigende Schauer- und Gewitterneigung hindeutet. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 18 und 26 Grad.

Sonnige Abschnitte mit lokalen Unwettern

Von Oberösterreich bis ins Burgenland ist am Montag viel Sonnenschein angesagt. Doch bereits am Vormittag entwickeln sich in den Nordalpen lokale Schauer und Gewitter, die sich bis zum Abend auch im Westen mit verstärktem Regen ausbreiten. Der Süden erwartet einen überwiegend bewölkten Tag mit zeitweiligem Regen und Gewittern. Mit 18 bis 25 Grad bleibt die Temperatur im angenehmen Bereich.

Der Sonntag beginnt in manchen Regionen noch mit Sonnenschein, doch im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung zu, was in einigen Gebieten zu Niederschlägen führen kann.