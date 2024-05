Rio aus Split performt Baby Lasagnas Lied und geht viral!

Ein zauberhafter Videoclip aus dem Kinderbetreuungsunternehmen Tutti Frutti erobert derzeit die sozialen Medien und lädt zum Schmunzeln ein: Ein kleiner Bub namens Rio versetzt das Internet in Verzückung, indem er mit seinem ganz eigenen Charme den Eurovision-Hit „Rim Tim Tagi Dim“ vorträgt, umgeben von einer begeisterten Gruppe von Kindern als Publikum. Doch nicht nur mit seiner Stimme beeindruckt das junge Talent – er zieht alle Blicke auf sich und verzaubert seine Zuschauer mit beeindruckenden Tanzbewegungen, die an virale Tanztrends angelehnt sind.

Das Personal des Betreuungsdienstes ist stolz auf den kleinen Entertainer und unterstützt ihn mit der fröhlichen Nachricht: „Wir sind bereit. Viel Glück, Baby Lasagna!“ Diese liebevolle Ermutigung und die bezaubernden Aufnahmen haben in kürzester Zeit zahlreiche Likes und Kommentare angezogen. Die Community feiert diesen kleinen, großen Star, der mit seinem Enthusiasmus und Talent Herzen gewinnt.

Baby Lasagna reagiert auf das Video

Die Performance blieb nicht nur den Usern der sozialen Medien nicht verborgen, sondern erreichte auch den ursprünglichen Interpreten des Hits, Baby Lasagna. Mit Humor und Anerkennung kommentierte dieser den bezaubernden Auftritt des Jungen: „Najveca konkurencija“ – „Die größte Konkurrenz“. Diese lobenden Worte eines etablierten Künstlers sind für jedes aufstrebende Talent, besonders aber für Nachwuchskünstler, eine enorme Bestätigung und motivieren zu weiteren kreativen Höchstleistungen.

Die liebevolle Rezeption des viralen Hits beweist einmal mehr, wie Musik Menschen unterschiedlichen Alters verbindet und Gemeinschaft fördert. Einfallsreichtum und Freude an der Performance machen das Video zu einem Highlight in den Feeds und zeigen, dass wahre Sternchen manchmal in den unerwartetsten Momenten und Orten entdeckt werden können.