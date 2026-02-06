Reisepass-Falle: Dieses übersehene Detail ruiniert Tausenden den Urlaub

Ein übersehenes Detail im Reisepass kann den Traumurlaub platzen lassen. Während viele das Ablaufdatum prüfen, vergessen sie oft die entscheidende Anzahl leerer Seiten.

Leere Seiten im Reisepass

Wer eine Fernreise plant, achtet meist penibel auf das Ablaufdatum des Reisepasses – übersieht dabei jedoch häufig ein entscheidendes Detail: die Anzahl der freien Seiten. Dieses oft vernachlässigte Kriterium kann an der Grenze für böse Überraschungen sorgen.

Besonders strenge Vorschriften gelten in zahlreichen Ländern Afrikas, Asiens und des Nahen Ostens. Dort müssen Reisende zwischen zwei und vier leere Seiten für Visa und Einreisestempel vorweisen können. Andernfalls droht nicht nur die Verweigerung des Boardings durch die Fluggesellschaft, sondern im schlimmsten Fall auch die Abweisung an der Grenze.

Länderspezifische Anforderungen

Den Rekord bei den Anforderungen hält Namibia mit sechs leeren Seiten – verständlich, wenn man bedenkt, dass der namibische Einreisestempel fast eine komplette Seite einnimmt und zusätzlicher Platz für eventuelle Aufenthaltsverlängerungen benötigt wird. Auch andere afrikanische Staaten wie Botswana, Mosambik, Sambia und Madagaskar verlangen mindestens drei freie Seiten. Gleiches gilt für Brunei und Südafrika.

Etwas genügsamer zeigen sich die Bahamas, Kuba, China, Singapur und Indien – hier reichen zwei leere Seiten aus.

Wie schnell man an dieser Hürde scheitern kann, zeigt das Beispiel einer Reise-Influencerin, die kürzlich auf TikTok berichtete: „Heute sollten wir nach Kambodscha fliegen, aber es stellte sich heraus, dass George nicht genügend leere Seiten in seinem Reisepass hat.“

Weitere Ungültigkeitsgründe

Neben ausreichend Platz für Stempel gibt es weitere Faktoren, die den Reisepass ungültig machen können: Wasserschäden, Schimmelspuren, Risse, fehlende Seiten, unerlaubte Markierungen oder ein beschädigter Chip. Auch bei der Namensangabe ist Vorsicht geboten – der Name auf dem Flugticket muss exakt mit dem im Reisepass übereinstimmen.

Falsch eingetragene Namen oder nicht aktualisierte Nachnamen führen regelmäßig zu Problemen beim Check-in. Zudem sollten Reisende rechtzeitig prüfen, ob für ihr Zielland ein Visum oder eine elektronische Reisegenehmigung (ETA) erforderlich ist – viele Länder verlangen diese vorab, meist gegen eine Gebühr.