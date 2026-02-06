Sarajevo-Airport knackte erneut Rekord bei Passagieren in Bosnien!

Der Flughafen Sarajevo verzeichnete im ersten Monat des Jahres einen erfreulichen Aufschwung im Passagieraufkommen. Insgesamt 121.762 Reisende nutzten im Jänner die Dienste des größten bosnischen Luftfahrt-Drehkreuzes – ein Plus von 4,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, als 116.283 Fluggäste abgefertigt wurden.

Diese positive Entwicklung setzt den Aufwärtstrend der Passagierzahlen am wichtigsten Flughafen Bosnien-Herzegowinas fort, wie aus den von Zamaaero veröffentlichten Daten hervorgeht.

Leichter Rückgang

Bei den Flugbewegungen zeigt sich hingegen ein leichter Rückgang. Mit 1.155 Starts und Landungen wurden im Jänner etwas weniger Flüge durchgeführt als im Vorjahresmonat, der noch 1.175 Bewegungen verzeichnete. Auch im Frachtbereich gab es minimale Einbußen: Die Cargo-Abfertigung belief sich auf 238,5 Tonnen und lag damit knapp unter dem Vorjahreswert von 241,4 Tonnen im gleichen Zeitraum.

