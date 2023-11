Revolution an der Kasse? TikTok-Trick spaltet die Gemüter! (VIDEO)

Haben Sie sich jemals an der Supermarktkasse gehetzt gefühlt, weil Ihre Artikel zu schnell gescannt wurden? Ein TikTok-Nutzer hat einen Trick geteilt, um dieses Problem zu lösen, der gemischte Reaktionen hervorgerufen hat.

Wer kennt es nicht: Man steht an der Supermarktkasse, die Artikel werden in rasantem Tempo gescannt und man kommt mit dem Einpacken kaum hinterher. Bevor man sich versieht, ist der nächste Kunde an der Reihe und man steht noch immer mit halb eingepackten Einkäufen da. Ein alltägliches Problem, das für viele Stress bedeutet.

Ein Mann hatte genug von dieser Situation und hat einen Trick erfunden, um dem entgegenzuwirken. Auf der Social-Media-Plattform TikTok veröffentlichte er ein Video, in dem er zeigt, wie er den Scanprozess verlangsamt, indem er seine Lebensmittel weit auf dem Band verteilt, anstatt sie alle auf einen Haufen zu legen. „Einen Tipp, der Ihnen das Leben retten wird: Verteilen Sie, was Sie gekauft haben, um mehr Zeit zum Verpacken in Taschen zu haben“, sagt er in dem Video, das bereits fast 300.000 Aufrufe gesammelt hat.

Die Reaktionen auf diesen Trick sind gemischt. Viele Nutzer gaben an, dass sie diesen Trick das nächste Mal ausprobieren würden, wenn sie im Laden sind. Es gibt jedoch auch diejenigen, die glauben, dass der Trick unnötig ist, weil sie die Geschwindigkeit der Kassierer schätzen.

Die Kassierer selbst haben ebenfalls eine Meinung zu dem Trick. „Die Leute denken, dass dies funktionieren wird, aber es wird nicht – wir werden nur schneller scannen“, schrieb eine Person. Eine Kassiererin äußerte sich sogar noch deutlicher: „Ich bin eine Kassiererin und ich kann Ihnen sagen, dass sie mich anschreien, wenn ich nicht schnell genug bin.“ Einige behaupten sogar, dass sie wegen langsamen Scannens entlassen werden könnten.

Es bleibt also eine Frage der Perspektive, ob der TikTok-Trick eine praktische Lösung für das Problem an der Supermarktkasse darstellt oder nicht. Eines ist jedoch sicher: Die Diskussion um das richtige Tempo an der Kasse ist in vollem Gange.