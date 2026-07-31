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Waffenbedrohung

Revolver im Hotelzimmer: 70-Jähriger bedroht Gast mit antisemitischen Parolen

Revolver im Hotelzimmer: 70-Jähriger bedroht Gast mit antisemitischen Parolen
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Abend in einem Schladminger Hotel endet mit Festnahme: Ein 70-Jähriger soll einen Gast mit einem Revolver bedroht haben.

In Schladming (Steiermark) ist es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz in einem Hotel gekommen, nachdem ein 70-jähriger Gast einen anderen Hotelgast mit einem Revolver bedroht und dabei antisemitische Parolen gerufen haben soll. Die Beamten sicherten zunächst die übrigen Hotelgäste, bevor die Lebensgefährtin des Mannes die Zimmertür öffnete und der Senior festgenommen werden konnte. Die Waffe wurde anschließend in einer Schublade des Hotelzimmers gefunden.

Antisemitische Bedrohung

Dem 70-Jährigen wird vorgeworfen, den 30-jährigen US-amerikanischen Hotelgast gegen 21.40 Uhr mit der Schusswaffe bedroht zu haben. Dabei soll er dem Mann eine Patrone gezeigt und die Worte „Juden, verschwindet“ gerufen haben.

Nachdem die Polizei eingetroffen war und alle weiteren Personen in Sicherheit gebracht hatte, wurde der Verdächtige auf einem Hotelbalkon angetroffen. Die Lebensgefährtin öffnete den Beamten daraufhin die Tür, woraufhin der 70-Jährige auf die Polizeiinspektion Schladming gebracht wurde.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Hotelzimmers stellten die Ermittler den vom Opfer beschriebenen Revolver sicher.

Die weiteren Ermittlungen hat das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung übernommen.

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KO KOSMO-Redaktion
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