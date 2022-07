Riesenhai nimmt Kurs auf Kinder (VIDEO)

Ein weiterer Hai wurde diese Woche nach einer Reihe von Angriffen gesichtet! Doch sein Verhalten ist ungewöhnlich.

Ein erschreckendes Video in den sozialen Netzwerken. Riesiger Hai springt aus dem Ozean und dreht sich wie ein Delphin. Nur wenige Meter entfernt befand sich eine Frau mit ihren Kindern im Wasser. Im Hintergrund ist ein Mann zu hören, der „das ist ein kranker Trick“ schreit.

Rockaway Beach wurde am Dienstagnachmittag geschlossen, da seit dem 3. Juli sechs weitere Haie in der Gegend gesichtet worden waren. Es kam auch zu vier Haiangriffen an drei verschiedenen Stränden von Long Island.

Die Behörden haben Haiforscher kontaktiert, um zu sehen, was man gegen das anhaltende Problem tun kann. Es wird angenommen, dass steigende Temperaturen und wärmere Meere die Bestien in engeren Kontakt mit Menschen bringen.

Eine der Lösung wäre die Patrouillen zu verstärken, Drohnen und Hubschrauber zur Überwachung einzusetzen. „Wir werden Maßnahmen ergreifen, um Haipatrouillen auszuweiten und Strandbesucher vor potenziell gefährlichen Situationen zu schützen“, sagte New Yorks Gouverneurin Hochul.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch das Video ansehen!