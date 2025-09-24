Rollerfahrer steckt mit Kopf in Ampel fest

Kopf in der Ampel, Spott im Internet: Ein chinesischer Rollerfahrer erlebte eine kuriose Rettungsaktion, die ihn ungewollt zum viralen Phänomen machte.

Ein junger Mann in Chengdu sorgte für unfreiwillige Unterhaltung, als er mit seinem Elektroroller gegen eine provisorische Ampelanlage prallte und dabei auf kuriose Weise mit dem Kopf im Metallgehäuse stecken blieb. Was folgte, war eine aufwändige Rettungsaktion: Die herbeigerufene Feuerwehr benötigte rund 40 Minuten, um das Gehäuse vorsichtig aufzuschneiden und den Verunglückten zu befreien.

Glimpflicher Ausgang

Der Mann kam mit dem Schrecken davon und erholte sich nach einer Untersuchung im Krankenhaus vollständig von seinen körperlichen Blessuren. Deutlich länger dürfte ihn allerdings die Welle an Spott und Häme verfolgen, die der Vorfall in den sozialen Medien auslöste. Der ungewöhnliche Unfall verbreitete sich im vergangenen Monat rasant durch die chinesischen Netzwerke und erreichte schließlich auch westliche Plattformen.

Viraler Spott

Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten: „Frontalzusammenstoß, aber nur mit leichten Schäden“, witzelte ein Reddit-Nutzer trocken über die bizarre Situation. „Das ist so selten wie ein Lottogewinn“, meinte ein anderer Kommentator, während manche User den Mann mit der Comic-Figur Green Lantern verglichen.