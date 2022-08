Romantische Aktivitäten für Paare in Wien

Gerade im Sommer blühen nicht nur die Blumen, sondern auch die Gefühle auf. Unzählige Liebespaare in ganz Wien verbringen den Sommer über gerne Zeit miteinander. KOSMO hat für sie die besten Aktivitäten für Paare gefunden!

Wien ist aus vielen Gründen einer der schönsten europäischen Städte. Es bietet eine Breitspanne an Kultur- und Erholungsaktivitäten, die zu zweit noch mehr Spaß machen. Mit dieser Liste gibt es für jedes Wiener-Pärchen das richtige.

1. Besucht ein Schokoladenmuseum

Schokoladenpralinen zu probieren ist eines der besten Dinge, die man in Wien machen kann. Wie ihre belgischen Nachbarn nehmen die Österreicher die Schokoladenherstellung sehr ernst. Schokolade ist ein wichtiges Stück österreichischer Geschichte und ein Aphrodisiakum. Ein Schoko-Date gehört zu den schönsten Dingen, die man in Wien machen kann!

So bietet das Schokoladenmuseum in Wien Führungen, Verkostungen und Workshops zur Schokoladenherstellung an. Das Museum ist eine Reise für die Sinne und bietet reichlich Gelegenheit zum Fotografieren. Am Ende der Tour geben sie sogar Schokolade her! Vor allem die Schokoladenproduktion von Zotter und seine Geschäfte zählen zu einer der besten Schokoladenläden der Welt und ist biologisch, fair gehandelt und nachhaltig bezogen.

2. Bootfahren auf der Donau

Es gibt nichts Romantischeres, als mit seinem Partner oder seiner Partnerin an der Donau Bootfahren zu gehen, während die Sonne langsam untergeht. Die Donau ist Europas zweitlängster Fluss. Er wird von den Wienern sehr geliebt, da sie viele Lieder von der Donau geschrieben haben. Es ist malerisch, verspielt und sorgt somit für eine romantische Stimmung. Aus diesem Grund gehört der Besuch der Donau zu den Aktivitäten rund um Wien für Paare!

Sie werden eine spektakuläre Aussicht auf die österreichische Landschaft genießen. Es ist übersät mit Weinbergen, Abteien und Schlössern! Ganz zu schweigen davon, dass es eine romantische Bootsfahrt entlang der Donau beinhaltet.

