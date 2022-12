Russischer YouTuber unterbricht WM-Spiel in Katar (FOTO)

Das Spiel zwischen den Niederlanden und Argentinien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar wurde für wenige Augenblicke unterbrochen, nachdem der berühmte YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, nur in Unterhosen bekleidet, auf das Spielfeld gerannt war.

Er hatte die Nachricht “Vitaly the GOAT” auf seiner Brust geschrieben (wie er sich auf Instagram nennt) und als er das Feld betrat, belästigte er die Stewards ordentlich. Es brauchte nämlich sechs oder sieben Wachen, um ihn zu überwältigen, und dann brachten sie ihn unter Gegenwehr aus dem Lusail-Stadion.

Lange wurde er nicht festgehalten, denn nur wenige Stunden später postete er ein Video aus einem Restaurant.

„Das Comeback ist immer stärker als der Sturz. Ich bin in das WM-Spiel hineingeplatzt und habe mir das Bein gebrochen“, schrieb Vitaly.

Im Jahr 2020 brach sich der russische YouTuber Hals und Rücken, zumindest behauptete er das. Auf seinen Instagram-Stories veröffentlichte er mehrere Fotos, auf denen er unter anderem von einem Krankenwagen abtransportiert wird.

“Ich habe mir Nacken und Rücken gebrochen”, behauptete Vitaly im Netz. Später machte er keine Werbung mehr, bedankte sich nur bei allen, die ihm zum Zeitpunkt des Unfalls geholfen hatten.

Der 28-jährige Vitaly arbeitete früher als Putzfachkraft und Kellner, bis er sich entschließ eine Rolle in einem Pornofilm anzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt begann seine Popularität zu steigen. Berühmt wurde er mit dem „Miami Zombie Attack Prank“, in dem er sich als Obdachloser verkleidete und Passanten in den ärmsten Vierteln der Stadt erschreckte.

Weltweite Popularität erlangte er 2014, als er bei der Weltmeisterschaft in Brasilien in ein Spiel lief. Dort wurde er festgenommen.