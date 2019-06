Ryan Reynolds schießt heiße Gin-Werbung in Kroatien (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds drehte vor zwei Monaten in Kroatien eine Werbung für sein Gin-Getränk „Aviation“. Nun stellte er sie auf sein Insta-Profil.

„Wie weit würden Sie für Ihr Unternehmen gehen?“, fragt der 43-Jährige Schauspieler am Anfang der Werbung. Er behauptet, sich so sehr in „Aviation“ verliebt zu haben, weshalb er keine Flasche mehr, sondern gleich die ganze Firma kaufte. In der Werbung zeigt er, wie er Flaschen selber herstellt und persönlich ausbläst.

Inspiriert durch Meme

In der Werbung findet man auch Andy King, eine Meme-Ikone aus dem Film „Fyre: The Greatest Party That Never Happened“. King erzählte in diesem Film wie er bereit war, einen Mann oral zu befriedigen, um er an Alkoholflaschen zu kommen, weil diese wegen bürokratischen Schwierigkeiten nicht zum Festival ausgelieferten wurden. Reynolds war von dieser Geschichte inspiriert.

Vor zwei Monaten drehte Reynolds gemeinsam mit seiner Frau Blake Lively diesen Werbespot in Istrien. Damals drehte er gemeinsam mit den Hollywood-Stars Selma Hayek und Samuel L. Jackson den Film „The Hitman’s Wife Bodyguard“ in Rovinj. (KOSMO berichtete)

