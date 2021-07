Sandra Afrika zeigt knackige Pobacken auf Yacht (VIDEO)

Die Sängerin Sandra Afrika, hat ein pikantes Video auf Instagram veröffentlicht und löste eine Welle an Kommentaren aus. Sie ließ ihre Hüllen fallen und dabei kamen ihr knackiger Po und Kurven zum Vorschein!

Die 33 Jährige will es anscheinend noch einmal wissen und präsentiert ihren Körper auf Instagram. Mit einem provokativen Bild sorgt sie derzeit für viel Aufmerksamkeit. Die attraktive Sängerin ließ sich an Deck einer luxuriösen Yacht in den Gewässern vor Montenegro filmen und fotografieren.

Aufgrund des guten Wetters war viel Kleidung nicht nötig – und so präsentierte sich Sandra sehr erotisch und freizügig in einem eng anliegenden schwarzen Bikini. Obwohl sie eine Pose wählte, so dass nichts zu sehen ist, zeigen ihre Kurven Seiten die wir von der attraktiven Sängerin so nicht gesehen haben.

Für das gewagte Bild erhielt die Balkan-Sängerin zahlreiche Komplimente. Aber seht selbst – auf der zweiten Seite.