Kroatische Spitzensportlerin Sandra Perković schreibt Geschichte! (VIDEO)

Die kroatische Diskuswerferin Sandra Perković schrieb am Samstagabend im Zuge der Europameisterschaft 2018 in Berlin Leichtathletik-Geschichte!

Die 28-jährige Spitzensportlerin gewann die Goldmedaille mit einem Wurf von 67,62 Metern und wurde zum fünften Mal in Folge Europameisterin. Die Kroatin ist jetzt die Erste, der es gelang bei den Europameisterschaften fünf Goldmedaillen in Folge zu gewinnen.

Perkovićs vier andere Goldmedaillen gewann sie zum einen 2010 in Barcelona, als sie die jüngste Europameisterin im Frauendiskuswerfen wurde, zum anderen in Helsinki (2012), 2014 in Zürich und 2016 in Amsterdam.

It took five rounds until @PerkovicSandra found her best form in the discus but the Croatian landed an unprecedented fifth successive European title!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/kcMnUWx9vk

— European Athletics (@EuroAthletics) 11. August 2018