Sarajevoer Kirche bewahrt Teil des Heiligen Kreuzes Jesu auf (GALERIE)

Die Cyrill-und-Method-Kirche in der bosnisch-Herzegowinischen Hauptstadt besteht bereits seit 122 Jahren und ist nicht nur aufgrund ihrer Architektur weit über die Grenzen des Landes bekannt.

Von außen ist eine Ähnlichkeit zur Peterskirche im Vatikan unverkennbar, allerdings verbirgt sich im inneren eine Verbindung der West- und Ostkirche. Aufgrund der Kunstwerke und Reliquien zählt diese Sarajevoer Kirche zu einer der reichsten am Balkan.

Im Jahre 1982 wurde mit dem Bau der Cyrill-und-Method-Kirche, auf Initiative des Erzbischofs Stadler, begonnen und bereits ein Jahr später siedelten sich dort Professoren und Geistliche an. 1895 wurde das Gotteshaus fertiggestellt und ein Jahr darauf geweiht.

Auch wenn das Gotteshaus nicht jeden Tag geöffnet ist, so kann man sie im Sommer täglich und an allen wichtigen katholischen Feiertagen besuchen. Vor allem in den wärmeren Monaten des Jahres pilgern zahlreiche Touristen und Gläubige in die Cyrill-und-Method-Kirche.

Zwei seltene heilige Überreste

Dies liegt unter anderem daran, dass sich sogar zwei Reliquien des heiligen Kreuzes im Besitz des Gotteshauses befinden, wobei eine an die Kirche in Žepče verliehen wurde. Das Zweite ist jedoch im Innereren der Kirche ausgestellt. Es handelt sich um ein goldenes Kreuz in dessen Mittelpunkt ein Teil des Kreuzes Jesu eingearbeitet wurde.

„Erzbischof Josip Stadler brachte die Reliquien im Jahr 1900 aus dem Heiligen Land. Es handelt sich um einen originalen Teil des Kreuzes Jesu. Dies beweist unter anderem auch ein Zertifikat“, so der Rektor der Kirche Josip Knežević.

