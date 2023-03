Amerikaner, Japaner & Mexikaner lassen sich in serbisch-orthodoxer Kirche taufen

Ein Afroamerikaner, ein Japaner und ein Mexikaner fanden ihre spirituelle Zuflucht in einer orthodoxen Kirche auf amerikanischem Boden, die vom Priester Dragomir Tuba geleitet wird.

Isaac, Alex und Ramiro sind im wahrsten Sinne des Wortes durchschnittliche Amerikaner. Ihre Ursprünge sind unterschiedlich, aber sie haben immer noch etwas gemeinsam – die Liebe zur orthodoxen Religion. Diese drei jungen Männer entschieden sich, sich in der serbisch-orthodoxen Kirche Hl. Sava in Phoenix, Arizona, taufen zu lassen und so zur Orthodoxie zu konvertieren. Diese Kirche wird vom Priester Dragomir Tuba geleitet.

Die drei jungen Männer hatten keine Berührungspunkte mit Serbien oder der Orthodoxie, als sie sich entschieden, diese Religion anzunehmen und sich nach allen kirchlichen Bräuchen taufen zu lassen.

Er war von der Freundlichkeit der Gemeindemitglieder angezogen

Isaac sagte, dass er sich in der serbisch-orthodoxen Kirche in Amerika wohl und willkommen gefühlt habe. In einigen anderen Kirchengemeinden, in denen er Mitglied war, fühlte er sich, wie er sagte, als Außenseiter, als sei er nicht willkommen, aber in dieser Kirche, unter den Serben, fühle er sich wohl.

„Ich bin Isaac und ich bin ein Gemeindemitglied der Serbisch-Orthodoxen Kirche“, sagte dieser junge Mann, der vor acht Monaten zum ersten Mal in die Kirche eingetreten ist und sich nach der Osterfastenzeit taufen lassen will.

„Ich war früher in der Pfingstbewegung in dieser Stadt. Ich habe mich vor einiger Zeit für die Orthodoxie interessiert. Ich kam hierher und traf mehrere Gemeindemitglieder und Pater Dragomir, der auch mein geistlicher Leiter ist. Ich sah, dass er sich um alle Gläubige kümmert. Serben sind sehr freundlich, sie haben mich von Anfang an hier willkommen geheißen, also denke ich, das hat mich angezogen, aber auch hier gehalten“, so Isaac.

Andererseits entschied sich Alex aus Japan aus komplexeren Gründen, der orthodoxen Kirche beizutreten.

„Ich lerne derzeit die Orthodoxie in der Kirche Hl. Sava kennen. Ich habe diese Kirche zuerst im Internet gefunden, und dann bin ich hierhergekommen, ich habe die Ikonen und den Gottesdienst gesehen, es war wunderbar, ich war sofort begeistert“ sagte Alex.

Orthodox in sechs Wochen

Der dritte „neue“ Orthodoxe ist Ramiro aus Mexiko. Die Entscheidung, zur Orthodoxie zu konvertieren, scheint er am schnellsten getroffen zu haben. Wie er sagte, kann er es kaum erwarten, mit dem heiligen Akt der Taufe zu beginnen.

„Mein Name ist Ramiro Rumen und ich komme seit 6 Wochen ständig in die Kirche. Ich bin Mexikaner, viele Mexikaner gehen zur Einweihung in die Kirche. Ich bin auch gegangen, ich habe nach meinen Wurzeln gesucht und dann habe ich die Orthodoxie gefunden. Das erste Video, das ich entdeckte ist von Hl. Spyridon. Danach habe ich mich weiter darüber informiert und jetzt bin ich hier, und bald werde ich getauft“, sagte der Mexikaner Ramiro dem YouTube-Kanal Serbian News USA.

Ramiro weist darauf hin, dass er sich in der Orthodoxie wiedergefunden hat, obwohl er kein Serbe ist.

„Obwohl ich kein Serbe bin, fühle ich mich hier willkommen. Die orthodoxe Kirche ist die einzig wahre Urkirche, und das ist der Grund, warum ich hierhergekommen bin und hier geblieben bin“, sagte er.

Der langjährige Priester des Tempels, Pater Dragomir, verbarg seine Zufriedenheit über die Entscheidung der Neulinge, zur Orthodoxie zu konvertieren. Wie er betonte, verliebt sich jeder, der Kontakt mit der serbischen Gemeinschaft hat, sehr schnell in unsere Folklore und spirituelle Kultur.