Schauspieler Mario Adorf verstorben – Letzte Botschaft an seine Fans

Ein letztes Dankeschön an sein Publikum – dann nahm Mario Adorf für immer Abschied. Deutschland trauert um eine Legende.

Deutschland nimmt Abschied von Mario Adorf. Der Schauspieler, der mit seiner Kunst Generationen geprägt hat, starb im Alter von 95 Jahren. Noch in seinen letzten Lebenstagen ließ er ausrichten, dass er sich bei seinem Publikum für die jahrzehntelange Verbundenheit bedanken möchte.

Sein Manager Michael Stark bestätigte gegenüber „Bild“, dass Adorf am Mittwochvormittag nach kurzer Krankheit in seiner Pariser Wohnung friedlich gestorben ist.

Mehr als 200 Rollen

Mehr als 200 Rollen umspannen eine Karriere, die ihresgleichen sucht – Figuren, die das Publikum gleichermaßen berührten, verstörten und in ihren Bann zogen. Zu sehen war er unter anderem in „Nachts, wenn der Teufel kam“ (1957) und „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ (1975), ebenso wie in „Die Blechtrommel“ und „Winnetou 1″.

Was ihn dabei als Darsteller auszeichnete, war seine seltene Gabe, selbst finsteren Charakteren eine menschliche Dimension zu verleihen – eine Qualität, die ihn bis heute unvergesslich macht. Trotz internationaler Anerkennung verlor er nie den Bezug zur Wirklichkeit.

Er hinterlässt seine Ehefrau Monique, Tochter Stella und Enkel Julius.