Schiefe Töne: Tea Tairovic blamiert sich in Kroatien!

Die Silvesterfeier in Kroatien ist jedes Jahr ein besonderes Ereignis. Dieses Jahr wurde sie durch die Performance von Tea Tairovic geprägt, die den Klassiker „Cesarica“ von Oliver Dragojevic interpretierte. Dieses Lied hat eine besondere Bedeutung in der kroatischen Kultur und Musik und wird oft bei solchen Anlässen gespielt.

Tea Tairovic, die zuvor mit Aleksandra Prijovic bei einem Konzert in der Arena aufgetreten war, unterhielt die Menschen in Zagreb mit ihrer Interpretation des Liedes. Sie trat in einem glitzernden kurzen Kleid auf und begann schnell, ihre größten Hits zu singen und zu tanzen. Am Ende ihrer Performance bedankte sie sich bei ihren Fans: „Danke, dass Sie sich entschieden haben, den 1. Januar 2024 mit mir zu feiern.“

Sie sprach auch über den verstorbenen Künstler Oliver Dragojevic: „Der Größte, einer der Größten in unserer Region. Leider ist er nicht mehr bei uns. Gott nimmt die Besten, oder? Aber die Lieder bleiben zum Singen, los geht’s.“ Mit diesen Worten leitete sie ihre Interpretation von „Cesarica“ ein, die sie gemeinsam mit dem Publikum sang.

Shitstorm

Die Reaktionen auf ihre Performance waren nicht gut, da sie hier und da schiefe Töne gesungen hat. Auf den sozialen Medien äußerten sich einige kritisch zu ihrer Darbietung: „Sie hat das Lied ruiniert“ und „Ajme, Majko“. Andere lobten ihre Entscheidung, Dragojevics Hit zu singen. Viele Fans betonen auch, dass das einer ihrer letzten Lieder waren und sie vielleicht erschöpft war.