Schimpanse entreißt Mutter ihr kleines Baby und bringt es um

Experte warnt: „Sie haben keine Angst mehr vor Menschen.“

In einem erschütternden Vorfall wurde eine Frau Opfer eines Schimpansenangriffs. Wie die britische Zeitung „Times“ berichtet, ereignete sich die Tragödie auf einem Maniokfeld in Bossou. Der Schimpanse griff sie an, biss sie und riss ihr das acht Monate alte Baby aus den Armen. Anschließend floh das Tier in den Wald und tötete das Kind. Die verzweifelte Mutter fand später die Leiche ihrer kleinen Tochter.

Die Dorfbewohner von Bossou, im westafrikanischen Guinea, reagierten mit großer Wut und Trauer auf den Vorfall. Ihr Zorn richtete sich jedoch nicht gegen die Schimpansen, sondern gegen das Bossou-Institut, das für die Erforschung dieser Tiere verantwortlich ist. Ein wütender Mob stürmte das Institut, zerstörte Computer und legte ein Feuer. Laut Aussagen eines Zeugen gegenüber Reuters sei es die grausame Art und Weise, wie das Baby getötet wurde, die die Bevölkerung so aufgebracht hat. Der Zeuge berichtete, dass das kleine Mädchen ausgeweidet aufgefunden wurde.

Lesen Sie auch: Erwischt: Razzia in Barbershops bringt 29 VerstößeBei einer Schwerpunktaktion von Barbershops in Wien Ende September konnte die Finanzpolizei insgesamt 29 Verstöße gegen arbeitsmarktrechtliche Bestimmungen

Erwischt: Razzia in Barbershops bringt 29 VerstößeBei einer Schwerpunktaktion von Barbershops in Wien Ende September konnte die Finanzpolizei insgesamt 29 Verstöße gegen arbeitsmarktrechtliche Bestimmungen EuGH-Urteil: Das ändert sich JETZT bei Aktionsangeboten beim EinkaufAchtung! Der EuGH hat entschieden: Rabatte im Supermarkt müssen ab sofort auf dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage basieren.

EuGH-Urteil: Das ändert sich JETZT bei Aktionsangeboten beim EinkaufAchtung! Der EuGH hat entschieden: Rabatte im Supermarkt müssen ab sofort auf dem niedrigsten Preis der letzten 30 Tage basieren. Waffenverbotszonen in Wien verlängert: "Verbot ist notwendig"Am 2. Oktober 2024 tritt eine Verlängerung der Waffenverbotszone rund um den Reumannplatz in Kraft. Sie sollte am 1. Oktober auslaufen.

Zunehmende Angriffe

Laut dem Bossou-Institut haben sich in diesem Jahr bereits sechs Schimpansenangriffe in der Region ereignet. Der Institutsleiter Gen Yamakoshi warnte: „Die Schimpansen haben keine Angst mehr vor Menschen.“ Als Ursache für die zunehmenden Attacken wird Nahrungsknappheit vermutet. Die Tiere verlassen zunehmend ihre Schutzgebiete auf der Suche nach Nahrung und kommen dabei den Menschen gefährlich nahe.