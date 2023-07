Schock für Serbien: Nikola Jokic sagt WM-Teilnahme ab

Nikola Jokic, der serbische Basketball-Superstar und NBA-Gewinner, wird nicht bei der anstehenden Basketball-Weltmeisterschaft spielen. Dies schlägt hohe Wellen, denn Jokic, der im vergangenen Jahr als wertvollster Spieler im NBA-Finale gefeiert wurde, galt als tragende Säule des serbischen Teams. Nun ist klar, er wird im kommenden Turnier nicht antreten.

Das anerkannte Sportmagazin „Mozzart Sport“ berichtet, Jokic habe beschlossen, die Weltmeisterschaft, die in Japan, Indonesien und den Philippinen stattfindet, auszulassen. Das serbische Team will sich ohne ihn für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris qualifizieren.

Trotz intensiven Überzeugungsversuchen des serbischen Basketballverbands und des neuen Teamkapitäns, Bogdan Bogdanovic, hat Jokic seine Teilnahme abgesagt. Die Entscheidung, diesen Sommer nicht für das Nationalteam auf dem Spielfeld zu stehen, ist in Stein gemeißelt.

Verletzungen angesammelt

Mit Jokic‘ Absage wächst die Liste der Spieler, die aus unterschiedlichen Gründen das serbische Nationaltrikot nicht tragen können. So fehlt Vladimir Lucic verletzungsbedingt, Nikola Kalinic nimmt sich eine Auszeit zur Genesung von angesammelten Verletzungen und es wird erwartet, dass Vasilije Micic, der gerade von der europäischen in die amerikanische Basketballliga wechselt, ebenfalls nicht für die Nationalmannschaft spielen wird.