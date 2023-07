Schock für Urlauber: So teuer sind Cevapcici und Bier in Kroatien

In diesem Sommer könnte es für zahlreiche Touristen, die den Urlaub in Kroatien planen, finanziell eng werden. Die Einführung des Euros Anfang des Jahres und die Lockerungen der restriktiven Corona-Maßnahmen haben zu einem Preisanstieg in dem bei Urlaubern beliebten Land geführt. Vor allem in der Gastronomiebranche sind teilweise Preiserhöhungen von bis zu 50 Prozent zu verzeichnen.

Insbesondere bei Fisch und Meeresfrüchten mussten Gäste in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Im „Bacchus Bistro“ in Dubrovnik zum Beispiel kostet ein Shrimps-Salat mit Meerestieren aus der Adria inzwischen stattliche 150 Kuna oder 19,88 Euro statt früher 68 Kuna, was einen Preisaufschlag von über 50 Prozent bedeutet. Ähnlich verhält es sich mit gegrilltem Fisch direkt am Meer, der jetzt auf 25,61 Euro kommt.

Bier & Cevapcici werden teurer

Wer in Istrien im „Bistro grill Sarajevska priča“ in Poreč ein Bier trinken möchte, muss rund 30 Prozent mehr bezahlen als noch im letzten Jahr. Statt 20 Kuna kostet das günstigste Bier nunmehr 30,14 Kuna, also etwa 4 Euro. Auch der Preis für Ćevapčići, eine Spezialität aus Bosnien, ist gestiegen: Statt 25 Kuna müssen Gäste nun 41,44 Kuna oder 5,5 Euro bezahlen.

Die Preissteigerungen beschränken sich jedoch nicht nur auf Istrien. In der Pizzeria „Galileo“ in Rijeka kostet eine einfache Pizza Margarita inzwischen 48,97 Kuna oder 6,50 Euro statt wie früher 37 Kuna. Das entspricht einer Erhöhung von etwa 30 Prozent.

Auch in Dalmatien, genauer gesagt in Split, müssen Urlauber tiefer in die Tasche greifen. So kostete der Classic Burger im „Tortuga Grill & Pub“ vor nicht allzu langer Zeit noch 49 Kuna. Heute sind es 79 Kuna oder 10 Euro, obwohl sich beim Inhalt nichts geändert hat. Das ist ein Preisanstieg von über 50 Prozent.

Trotz dieser Preiserhöhungen ist festzuhalten, dass das Essengehen in Restaurants in Kroatien im Allgemeinen immer noch günstiger ist als in Österreich.