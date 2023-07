Unfassbar günstig: Hier tanken Sie auf dem Weg ans Meer zum besten Preis!

Treibstoffpreise in Europa haben in den letzten Jahren stark zugenommen, was Auswirkungen auf Reisende hat, die mit dem Auto unterwegs sind. Das Tanken in Kroatien könnte eine kostengünstige Alternative sein, sofern man einige Ratschläge befolgt. Die Kosten können jedoch stark variieren und werden von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel der Lage der Tankstelle.

Die Preise für Treibstoff sind in den letzten Monaten massiv gestiegen. Insbesondere bei längeren Autofahrten, wie der Urlaubsreise nach Kroatien, geht das deutlich ins Geld. Wir haben festgestellt, dass es unter Umständen günstiger sein kann, in Kroatien zu tanken. Wir empfehlen jedoch, außerhalb der Autobahn zu tanken, da wir auf der Autobahn Tankstellen gesehen haben, deren Preise deutlich über den normalen lagen.

In Kroatien wurden vor kurzem die Verbrauchsteuern und Margen auf Benzin und Diesel gesenkt, was sich positiv auf die Preise auswirkt. Gleichzeitig hat die kroatische Regierung beschlossen, dass die Treibstoffpreise ab sofort alle zwei Wochen und nicht mehr wöchentlich aktualisiert werden. Außerdem sind die Preise für Kraftstoff an allen Tankstellen, die nicht an Autobahnen liegen, seit dem 21. Juni 2022 gedeckelt.

Allerdings ist zu beachten, dass die Mitnahme von Kraftstoff in Reservekanistern in Kroatien nicht erlaubt ist. Des Weiteren sollte man beim Tanken von Diesel auf die Bezeichnung „Eurodiesel“ achten, da der angebotene Diesel nur für Lastkraftwagen geeignet ist.

Es gibt aber auch Methoden, um Kraftstoff zu sparen und damit die Reisekosten zu senken. Durch spritsparendes Fahren kann der Treibstoffverbrauch laut VCÖ um 15 bis 20 Prozent reduziert werden. Das bedeutet auch eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Wenn man auf der Autobahn 110 statt 130 km/h fährt, senkt man den Verbrauch im Schnitt um 17 Prozent. Bei Tempo 100 statt 130 sogar um 23 Prozent. Ein weniger beladener Wagen verbraucht außerdem weniger Sprit. Ein weiterer Spritfresser kann die Klimaanlage sein, wenn sie zu kalt eingestellt ist.

Abschließend ist zu sagen, dass anderswo Tanken durchaus eine Überlegung wert sein kann. Aber trotzdem sollte man auf der Reise einige Dinge beachten. Über aktuellen Treibstoffpreise kann man sich hier informieren.

Wie bereits erwähnt, war der letzte bekannte Preis für Diesel in Kroatien am 23. Juli 2023 bei 1,34 Euro pro Liter.