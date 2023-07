Das sind die neuen Spritpreise in Slowenien & Kroatien!

Die Energiekrise hat sowohl in Slowenien als auch in Kroatien zu einer Deckelung der Treibstoffpreise geführt. Dies hat dazu geführt, dass Diesel und Benzin sogar unter dem Marktpreis getankt werden konnten. Nun steigen die Preise jedoch wieder an, was insbesondere angesichts des bevorstehenden Urlaubsstarts Reisen in den Süden teurer macht.

In Slowenien sind am heutigen Dienstag, die regulierten Spritpreise, die an den Tankstellen abseits der Autobahnen gelten, erneut gestiegen. Ein Liter Normalbenzin kostet 1,444 Euro, um 2 Cent mehr als bisher. Diesel verteuert sich ebenfalls um 2 Cent auf 1,481 Euro pro Liter.

Alles teuer, wegen Regierungswechsel?

Die Preissteigerung wird einem Regierungswechsel zugeschrieben. Der neue Premier Robert Golob verzichtet nämlich auf die Preisdeckelung, die erst vor rund einem Monat eingeführt wurde. Es gibt nun ein zweistufiges Preismodell, bei dem die Preise an den Autobahntankstellen dem Markt überlassen werden, während sie an den Tankstellen abseits der Autobahnen reguliert bleiben.

Das slowenische Energieministerium teilte mit: „Die neuen Preise, die alle zwei Wochen von der Regierung bestimmt werden, bleiben bis 17. Juli gültig“. Außerdem betonte das Ministerium, dass „die Regierung das Ziel anstrebt, dass die Preise vergleichbar mit Kroatien und gleichzeitig niedriger als in Österreich und Italien sein werden“.

Aber nicht nur in Slowenien, sondern auch in Kroatien kam es zu Preiserhöhungen. Indessen kam es am Dienstag auch in Kroatien, wo die regulierten Preise an allen Tankstellen gelten, zur Verteuerung. Der Preis für Normalbenzin stieg um 4 Cent auf 1,44 pro Liter. Diesel verteuerte sich ebenfalls um 4 Cent auf 1,34 Euro pro Liter, wie kroatische Medien berichteten. Diese Preise bleiben für die nächsten zwei Wochen gültig.

Trotz dieser Preissteigerungen sind die Treibstoffkosten in beiden Ländern immer noch günstiger als in Österreich. Die österreichische Regulierungsbehörde E-Control gab bekannt, dass die Preise am Montag im Schnitt bei 1,519 Euro für einen Liter Diesel sowie 1,559 Euro für einen Liter Super lagen.

Die Situation ist ein anhaltendes Thema in unserer Community. Wir erinnern unsere Mitglieder daran, dass Eingehende Beiträge geprüft und anschließend veröffentlicht werden und bitten sie, unsere Netiquette und AGB einzuhalten. User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen.