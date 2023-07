Balkan- & Türkeitour: RAF Camora wird in seiner Lieblingsstadt nicht performen!

Der Wiener Rapper RAF Camora feierte beim 40. Donauinselfest sein neues Album. Auf seiner „XV“- Tour macht der West Wiener auch am Balkan einen Zwischenstopp.

Der Wiener Rapper RAF Camora hat die vergangenen Jahre wohl alles erreicht, was man im deutschsprachigen Sprachraum mit Hip Hop erreichen kann. Diesen Sommer kehrte RAF mit seinem neuen Album „XV“ zurück in die Charts, auf dessen Songs er garantierte, noch lange zu bleiben.

Aufgewachsen in der Märzstraße und oft die Rolle von Fünfhaus in seiner Musik betonend, hat RAF Camora beschlossen auch am Balkan, erneut Geschichte zu schreiben.

RAF und die Jugosphäre

Dass die Wiener Balkansphäre in einigen seiner Songs und in seinem Leben eine Rolle spielt, hat RAF Camora immer wieder betont und auch in Songs festgehalten. Beim Donauinselfest hat er mit dem gesamten Publikum seinen Tribut „Zove Vienna“ mit Jala Brat und Buba Corelli performt.

Jede Stadt soll eine persönliche Bedeutung haben, weshalb er gleich in der slowenischen Hauptstadt, Ljubljana starten wird. Budva und Zrce sind ebenfalls vertreten. Unter anderem sind auch Prizren, Peja, Bodrum und Alacati dabei, denn der Musiker aus Rudolfsheim-Fünfhaus gestand in zahlreichen Interviews seine Liebe zur Türkei und zum Balkan: „Dort singen sie jede Zeile mit. Ich weiß nicht, wie. Abnormal.“

keine Auftritte in Bosnien & Serbien

Er hat seine Balkantour und sein Konzert in Slowenien, Kroatien, Kosovo und der Türkei auf seiner Instagram-Seite bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr trat er noch in seiner „Lieblingsstadt, Belgrad“, auf, aber dieses Jahr wird er dort nicht auftreten. Es bleibt abzuwarten, ob RAF Camora Serbien und Bosnien und Herzegowina als Überraschung für seine Fans am Ende aufspart. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.