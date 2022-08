Senkung der Treibstoffpreise sorgt für kilometerlange Schlangen (VIDEO)

Die laufenden Erhöhungen der Treibstoffpreise hat bei den Autofahrern für Verunsicherung gesorgt, so dass jede Preislockerung an den Tankstellen zu riesigen Staus führt.

Nachdem Montenegro Erleichterungen für Autofahrer einführte, folgte Bosnien und Herzegowina diesem Beispiel und senkte die Spritpreise an einer Tankstelle im Brcko Distrikt, wo ein Liter Diesel oder Benzin 1,32 Euro (2,59 KM) kostet. Obwohl die Preise an den restlichen Tankstellen nur geringfügig höher sind (rund 1,79 Euro/Liter), wurde die Tankstelle von Autofahrern aus der ganzen Region gestürmt, wodurch sich kilometerlange Schlangen bildeten.

Aufnahmen von der Lage an der betroffenen Tankstelle verbreiteten sich rasch in den sozialen Netzwerken, und viele User meinten, dass die Benzinkolonnen wesentlich länger als die Verkehrskolonnen in Richtung Adriaküste seien.

Ein Bild von der Situation an den Tankstellen können Sie sich mit dem folgenden Video machen: