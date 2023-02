Sprit-Konzern verwechselt Benzin & Diesel: Kunden tanken falschen Sprit

In Hamburg hat sich an einer Shell-Tankstelle ein folgenschwerer Fehler ereignet: Kunden haben unwissentlich Diesel statt Benzin und umgekehrt getankt. Die Situation wird von Experten als „Vollkatastrophe“ bezeichnet und sorgt bei den Betroffenen für erheblichen Ärger. Ein KFZ-Meister aus Hamburg spricht sich besorgt über die Auswirkungen des Fehlers aus.

Wie es zu dem folgenschweren Fehler an einer Shell-Tankstelle in Hamburg kommen konnte, ist noch unklar. Nach Angaben von Shell kam es bei der Anlieferung von Kraftstoff für die Tankstelle an der Alsterkrugchaussee am Donnerstagnachmittag (9. Februar) um 16.30 Uhr zu einer Vermischung von Diesel und Benzin. Die genaue Ursache wird derzeit noch untersucht. Der Fehler blieb offenbar längere Zeit unbemerkt, sodass zahlreiche Kunden unwissentlich das falsche Kraftstoffgemisch tankten. Ein schwerwiegender Fehler mit weitreichenden Folgen.

„Als wahrscheinlich nehmen wir jedoch an, dass aufgrund menschlichen Versagens Diesel aus dem Tankkraftwagen (TKW) in den Bodentank für Benzin und Benzin aus dem TKW in den Bodentank für Diesel entladen wurde“, so Cornelia Wolber von Shell Deutschland gegenüber RTL.

Die Premiumprodukte V-Power Diesel und V-Power Racing seien nicht betroffen. „Die Zapfsäulen für Diesel, E5 und E10 wurden unmittelbar nach Bekanntwerden geschlossen und sind es noch immer“, setzt Wolber fort.

Es ist für betroffene Kunden schwierig, da sie möglicherweise nicht wissen, dass ihr Fahrzeug aufgrund des falschen Kraftstoffs Schaden nehmen oder sogar liegen bleiben kann. Regine Sterzing, eine betroffene Person, warnt über Facebook vor dem Kraftstofffehler an der Tankstelle. „Bei meiner Werkstatt bin ich bereits der Fünfte mit diesem Problem. Falls sich jemand wundern sollte, warum sein Auto nicht mehr anspringt, könnte das der Grund sein.“

Falsch tanken – Was kann passieren?

Wenn man mit dem falschen Kraftstoff unterwegs ist, kann man es in der Regel daran merken, dass das Fahrzeug anfängt zu ruckeln, einen unruhigen Leerlauf hat oder schließlich liegen bleibt. Laut KFZ-Meister Peermüller sind dies Anzeichen dafür, dass Diesel in einen Benziner getankt wurde. Ältere Motoren können diese Art von Schäden möglicherweise noch aushalten, aber bei neueren Motoren können erhebliche Schäden entstehen, insbesondere wenn der falsche Kraftstoff über einen längeren Zeitraum im Motor verbleibt.

Motorschäden

Bei Dieselfahrzeugen können durch das Tanken von Benzin ernsthafte Schäden verursacht werden. Benzinkraftstoff hat im Vergleich zum Dieselkraftstoff eine geringere Schmierfähigkeit, was zu erhöhtem Verschleiß und möglicherweise sogar zu einem Motorschaden führen kann. Wenn der Fahrer bemerkt, dass er versehentlich Benzin statt Diesel getankt hat, empfiehlt der KFZ-Meister, den Motor sofort auszuschalten, um weitere Schäden zu vermeiden. Shell will die gesamten Kosten übernehmen.