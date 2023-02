Wir sind sehr glücklich hier: Schweizer Familie zieht von der Schweiz nach Montenegro

Wir sind sehr glücklich in Montenegro, sagten Lars und Marianne Mäder, die mit ihren drei Kindern aus der Schweiz nach Montenegro gezogen sind. Sie betonen, dass es für die Kinder nicht einfach ist, sie aber jeden Tag gemeinsam die Sprache lernen und nicht daran denken, in die Schweiz zurückzukehren.

In seiner neuen Heimat steht Online-Druckerei-CEO Lars vor zwei Herausforderungen: Er muss nicht nur den neuen Standort seiner Firma in der Stadt Bar aufbauen, sondern auch die Sprache lernen, schreibt blick.ch.

Die Familie Mäder weist darauf hin, dass die fehlenden Sprachkenntnisse gerade für junge Menschen eine Herausforderung darstellen. Auch das Haus mussten sie umgestalten, als sie nach Bar zogen sind, denn die neue Unterkunft entsprach nicht dem gewohnten Standard. „Wir wussten, dass das Haus renoviert werden muss, aber es hat eine gute Grundstruktur und so viel Land. Das konnten wir uns nicht entgehen lassen. Immerhin hatten wir immer Trinkwasser“, sagte Marianne.

Für die Familie in die Schweiz zurückzukehren, käme nicht in Frage. „Wir sind sehr glücklich hier in Montenegro. Wir haben viele tolle Menschen kennengelernt, darunter auch viele Nachbarn, die uns immer wieder besuchen kommen, weil hier immer so viel los ist“, erklärte Lars Mäder.

Lars verriet: „viele Freunde aus der Schweiz, die unser Abenteuer verfolgt haben, suchen hier bereits nach einer Immobilie. Und wir teilen unsere Erfahrungen natürlich gerne“, sagte er.