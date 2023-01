Kurzfristige Anpassung der Benzinpreise in Slowenien und Kroatien

Mittwochabend stiegen die Spritpreise der Tankstellen, die sich außerhalb der Reichweite von Autobahnfahrern befinden, ein wenig an. Heißt, es bringt momentan nicht viel, von der Autobahn abzufahren, um günstiger zu tanken.

Denn ein Liter Normalbenzin kostet jetzt 1,276 Euro pro Liter. Damit ist der Preis um 3,4 Cent pro Liter angestiegen. Diesel liegt preislich gerade bei 1,483 Euro. Damit liegt der Preisanstieg hier bei 1,6 Cent pro Liter, berichtet die Kleine Zeitung. Die aktuellen Preise sollen bis 16. Jänner beibehalten werden, bestätigt das Wirtschaftsministerium in Slowenien.

Auch die kroatischen Benzinpreise haben sich ein wenig dem Euro angepasst. So hob man die staatlich regulierten Preise automatisch bei der Einführung des Euro an. Somit kostet in Kroatien ein Lister Normalbenzin 1,33 Euro. Das sind rund fünf Cent mehr als vorher. Diesel liegt gerade bei 1,47 Euro pro Liter und damit drei Cent über seinem eigentlichen Preis.

Sommerpreise

Schon im August musste Kroatien mit den Preisen für Benzin und Diesel kämpfen. So hatte die kroatische Regierung einen Spritpreisdeckel für Zapfsäulen abseits der Autobahn beschlossen. Damals lag die Preisobergrenze bei 13,50 Kuna (1,79 Euro) für einen Liter Normalbenzin und 13,08 Kuna (1,74 Euro) für Diesel. Die Kraftstoffpreise seien damals im Großhandel fixiert worden.

