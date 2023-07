„Bereuen nichts!“: Serbisches Ehepaar verlässt Österreich

Zu Beginn des Jahrtausends wagte Maja den mutigen Schritt, ihre Geburtsheimat Serbien zu verlassen und nach Österreich zu ziehen. Die Hoffnung auf ein besseres Leben begleitete sie auf dieser Reise. Zwei Jahrzehnte später, nachdem sie in Österreich Liebe gefunden und zwei wundervolle Kinder zur Welt gebracht hatte, traf Maja eine unerwartete Entscheidung – die Rückkehr in ihre Heimat. Doch es sollte nicht einfach eine beliebige Stadt sein; sie zog in ein charmantes Dorf am Hang des Povlen in Westserbien.

Als Maja im Jahr 2000 Serbien verließ, hätte sie sich wohl kaum vorstellen können, dass sie eines Tages zurückkehren würde. Doch der Gedanke keimte in ihr auf, als sie in Wien ihren Ehemann Raša kennenlernte, der ebenfalls Serbe war, und sie ihr erstes Kind bekamen. Der Wunsch, nach Serbien zurückzukehren, entstand mit der Geburt meines ersten Sohnes. Wir wollten aufs Land ziehen und ein gesundes Leben führen. Die Corona-Pandemie war sozusagen der letzte Auslöser. ‚Jetzt oder nie‘, dachte ich“, erzählt Maja.

Im Jahr 2021 war es dann soweit: Maja, Raša und ihre beiden Kinder packten ihre Koffer und zogen in das idyllische serbische Dorf. Dort leben sie nun und widmen sich teilweise der Landwirtschaft. Ihr Schritt hat sie glücklich gemacht. Überraschend einfach gestaltete sich die Suche nach einem passenden Hof in Serbien. „Wir haben nur drei Immobilien besichtigt und dann dachten wir, aufgrund der Bekanntschaft mit einem Mann, dessen Taufpate das Anwesen verkaufte, dass es am besten wäre, genau dieses zu wählen, auf dem wir uns jetzt befinden“, erklärt sie.

Doch nach ihrer Rückkehr musste Maja eine unerwartete Herausforderung bewältigen: Die Dorfbewohner hatten Angst vor den Gesetzen und trauten sich nicht, diese zu hinterfragen. „Die Leute hier haben Angst und haben aufgegeben. Ein auffälliges Problem ist, dass jeder hier jemandem etwas schuldet und das führt zu einem ständigen Gefühl der Verpflichtung anderen gegenüber“, sagt sie.

Für Raša hingegen war die Umstellung auf das Landleben eine willkommene Veränderung. „Ich kann nicht sagen, dass ich es bereue. Alles ist immer noch neu und daher interessant. Es unterscheidet sich von meiner vorherigen Lebensweise, aber wie man so schön sagt: ‚Es ist nicht einfach, aber es ist schön'“, erklärt er. Als Grafikdesigner ist für ihn nur eine gute Internetverbindung für seine Arbeit wichtig, egal von wo aus er arbeitet.

(FOTO: Screenshot/ YouTube, POVRATAK_NA_SELO)

Besonders erfüllend empfindet Raša die Freiheit und Vertrautheit, die er in Österreich vermisst hat. „Ich bin begeistert, dass der Nachbar jederzeit auf einen Kaffee vorbeikommen kann. In Österreich kannte man nicht einmal den ersten Nachbarn, und Verabredungen mussten Wochen im Voraus geplant werden“, so Raša.

„Ich habe in einer Stadt gelebt, in der es viele Obdachlose gab, von denen viele vor Hunger gestorben sind. Diese Stadt galt als eine der reichsten in Europa. Deshalb denke ich, dass die Angst davor, die volle Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, diejenigen davon abhält, aufs Land zu ziehen. Auf dem Land bist du nur für dich selbst verantwortlich, niemand sonst. Deshalb würde ich anderen raten, nicht auf andere zu hören, sondern darüber nachzudenken, was sie wirklich wollen. Das Landleben bietet Frieden, es bietet Ruhe. Man muss nur an sich selbst glauben und den Mut haben, diesen Schritt zu wagen“, schließt Maja.

Maja und Rasa sind sich einig: Das Landleben in Serbien bedeutet mehr Verantwortung. Doch sie raten anderen, nicht auf die Meinungen von Außenstehenden zu hören, sondern herauszufinden, was sie selbst wirklich wollen.