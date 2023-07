„Wie im Märchen“: Hund heiratet junge Besitzerin

Bantu, ein anfänglich als unvermittelbar geltender Rüde aus dem Tierheim Oldenburg, und eine ehemalige Gassigeherin, schufen im vergangenen Jahr eine ungewöhnliche Hochzeitsgeschichte. Eine Geschichte, die die junge Frau einst beschreibt als „wie im Märchen, auch schon ohne diese Hochzeit„.

Bantu begann sein Leben als ein unvermittelbarer Hund, der bereits zehn Jahre im Tierheim Oldenburg verbrachte. Nur die dortige Tierheimfamilie durfte Bantu berühren. Seine Geschichte nahm jedoch eine überraschende Wendung, als die junge Frau 2018 zum ersten Mal das Tierheim als Gassigeherin betrat. Sie erzählte RTL rückblickend: „Dann kam er rein, hat seinen Kopf auf mein Bein gelegt, hat mich angeguckt, und dann war es um uns geschehen.“ Ihr Chef erinnert sich in einem Facebook-Post an den ersten Augenblick und schreibt: „Du so: Herzchen in den Augen. Sie so: Herz auf, Bantu rein, Tür zu, Tür abgeschlossen und noch ein Sicherheitsschloss davor.“

In den darauf folgenden Zeiten intensivierten sich die Begegnungen zwischen ihr und dem Hund in Form von zahlreichen Dates und sogar einer ersten Übernachtung. Bantu zog schließlich bei ihr ein. „Das hat sich zu einer großen Liebe entwickelt“, so die 27-Jährige.

ungewöhnliche Liebe

Diese ungewöhnliche Liebe ging dann so weit, dass das Tierheim eine Hochzeitsfeier organisierte. Unter einem Vorwand wurde sie zu ihrem Geburtstag ins Tierheim gelockt, wo sie von ihrer befreundeten Standesbeamtin abgeholt wurde. „Ich habe eher mit einem Essen gerechnet“, gesteht sie, die dann eine vollständig ausgestattete Hochzeit vorfand. „Einerseits war ich kurz davor, so richtig emotional zu werden, dann hatte ich aber auch gedacht, das ist hier alles auch so sonderbar. Ich hatte alle Emotionen in einem“, erzählt sie.

Die Feier war bis ins Detail geplant. Die Eltern von ihr waren aus Lübeck gekommen, hochzeitstypische Elemente wie eine Torte, Musik, Blumen waren vor Ort. „Hochzeitstorte, Häppchen, Reden, Seifenblasen, Luftballons und vielem mehr. Wir hatten an alles gedacht“, so der Chef des Tierheims. Und Bantu? „Bantu hat zwar nicht WAU gesagt, aber kräftig genickt“, erzählt die frisch verheiratete Frau. Ein Jahr nach diesem Ereignis genießen sie nun ihre gemeinsame Zeit.