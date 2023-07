Privatunterkunft gewinnt an Bedeutung: Urlauber haben Hotelpreise satt

Der Trend, das komfortable Hotel gegen eine Privatunterkunft einzutauschen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dieser Trend findet bei Europäern Anklang, die ihre Sommerferien gerne an malerischen Küstenorten wie Montenegro, Kroatien und Griechenland verbringen.

Mehr und mehr Urlauber erkennen den Reiz und die Vorteile, ein vollständiges Haus anzumieten – oft ist dies sogar ein kosteneffizienterer Weg. Bequem lässt sich dies über Plattformen wie Booking oder Airbnb bewerkstelligen.

Ein beliebtes Ferienziel ist die Adriainsel Ada Bojana in Montenegro. Dort erfreuen sich insbesondere die charakteristischen Stelzenhäuser großer Beliebtheit. Laut Airbnb stehen an der Bojana über 150 dieser Häuser zur Vermietung bereit – insbesondere die in Nähe zur Mündung sind sehr gefragt und meist bis September ausgebucht.

In der montenegrinischen Küstenstadt Budva sind Zimmervermietungen ebenso ein gängiges Konzept. Wer jedoch ein komplettes Haus für sich alleine beanspruchen möchte, muss mit Kosten von rund 500 Euro pro Nacht rechnen. Für eine Unterkunft in einem neueren Gebäude mit Meerblick, etwa einem Duplex, liegt der Preis bei rund 250 Euro, bedingt durch die „Luxus“-Ausstattung, inklusive Whirlpool, und das damit verbundene Prestige.

In Kroatien sind die Unterkunftspreise sichtlich auf ausländische Touristen abgestimmt, was es schwierig macht, ein Haus für weniger als 200 Euro pro Nacht zu finden. Insbesondere auf der beliebten Insel Hvar beginnen die Preise für eine Übernachtung in einem Apartment bei 50 Euro.

Vergleicht man Griechenland mit den anderen genannten Ländern, so bietet es das umfangreichste Angebot an Häusern und anderen Unterkunftstypen wie Bungalows. Besonders in den Hotspots Santorini und Mykonos, findet man kaum eine Unterkunft für weniger als 150 Euro pro Nacht.

Allerdings bietet Griechenland auch die besten Schnäppchen. Neben luxuriösen Villen, die für mehrere Tausend Euro pro Nacht vermietet werden, gibt es auch ältere Häuser in weniger touristischen Orten wie Katalamata oder kleineren Dörfern wie Gorani, die bereits für nur rund 11 Euro pro Person und Nacht gemietet werden können.

Montenegro und Kroatien können solche Angebote nicht bieten, wodurch sich ein Urlaub in Griechenland als die kosteneffizienteste Option herausstellt.