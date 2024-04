Schock in Wien: 38-Jähriger droht spielenden Kindern mit Mord

Ein erschreckendes Ereignis sorgte am Donnerstagnachmittag für Aufregung in einem Wiener Bezirk: Ein 38 Jahre alter Mann versetzte spielende Kinder in Angst und Schrecken, indem er Morddrohungen aussprach. Die Autoritäten griffen prompt ein und der Mann konnte kurz darauf in Gewahrsam genommen werden.

Mutter reagiert geistesgegenwärtig

Die kindliche Unbeschwertheit fand ein abruptes Ende, als ein 38-jähriger Pole im Innenhof eines Mehrparteienhauses unvermittelt bedrohliche Worte an die spielenden Kinder richtete. Nachdem dem Mann zufolge drohende Äußerungen gegen die Kinder ausgesprochen wurden, zeigten diese eine beeindruckende Reaktionsfähigkeit, indem sie sich sofort an die Mutter eines der Anwesenden wandten. Diese erkannte umgehend die Schwere der Situation und zögerte nicht, die Polizei zu verständigen.

Polizeieinsatz

Die Streifenbeamten der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse reagierten prompt auf den Hilferuf. Sie konnten den polnischen Staatsangehörigen in der Wohnung eines Bekannten lokalisieren. Gegenüber den einschreitenden Beamten zeigte sich der Mann uneinsichtig und verfiel in Aggressivität sowie Beschimpfungen, was schlussendlich zu seiner Festnahme führte.

Ungeklares Motiv

Die Ermittlungen hinsichtlich des Vorfalls und des Motivs des 38-Jährigen dauern an. Eine Befragung steht noch aus, und bisher konnte keine klare Ursache für sein Verhalten ermittelt werden. Die Polizei teilte zudem mit, dass der Verdächtige eine Überprüfung auf Alkoholisierung ablehnte. Weitere Informationen werden nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen erwartet.

Wir hoffen darauf, dass die Kinder von diesem beunruhigenden Ereignis nicht nachhaltig getrübt werden und die Anwohner in Penzing wieder Frieden finden. Die Polizei steht weiterhin in Bereitschaft, um die Sicherheit und das Wohlergehen der Gemeinschaft zu gewährleisten.