19-jähriger Klagenfurter bedroht Kinder mit Axt: Festnahme

In Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Mann festgenommen, nachdem er mehrere Kinder, darunter vier Geschwister im Alter von zwei bis neun Jahren, in einem Mehrparteienwohnhaus mit einer Axt bedroht haben soll. Der amtsbekannte Klagenfurter gab die Tat gegenüber der Polizei zu.

Ein 19-jähriger Klagenfurter wurde festgenommen, nachdem er in einem Mehrparteienwohnhaus mehrere Kinder mit einer Axt bedroht haben soll. Die Kinder, darunter vier Geschwister im Alter von zwei bis neun Jahren, bekamen Angst und liefen zu ihrer Mutter. Der Mann, der bereits amtsbekannt ist, soll den Kindern gedroht haben, sie „sollen weggehen“, er würde dies „nur einmal“ sagen.

Die Polizei traf den Verdächtigen in seiner Wohnung an. Bei der Befragung gab er die Tat zu. Die Axt, die er in einem Rucksack bei sich hatte, konnte von den Beamten sichergestellt werden. Die erste Einvernahme fand auf der Polizeiinspektion Villacher Straße im Stadtteil Waidmannsdorf statt.

Auf Verfügung des Haftrichters und der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und in die Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.