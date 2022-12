Nach fast zwei Jahren auf der Intensivstation sind die neun Geschwister endlich zu Hause

Mutter Halima Cissé (27) und ihr Mann Abdelkader Arby (36) aus Mali sind nach 19 Monaten Aufenthalt auf einer Intensivstation mit ihren neun Babys endlich nach Hause zurückgekehrt. Laut britischen Medien sind die Eltern “absolut erfreut”, dass sie endlich zusammen und zu Hause sind, wo die Babys von ihrer älteren Schwester Sodi, dem ersten von 10 Kindern, die in dieser Familie geboren wurden, begrüßt wurden.

Neunlinge wurden nämlich im Mai 2021 geboren, was ein Weltrekord ist. Danach verbrachten sie fast zwei Jahre in der Spezialklinik Ain Borja in Casablanca, Marokko. Die Babys wogen bei der Geburt nur zwischen 450 g und 900 g, was einen Krankenhausaufenthalt und zusätzliche Pflege erforderte.

Die fünf Mädchen und vier Jungen gingen ins Guinness-Buch der Rekorde für die meisten Kinder ein, die so eine Geburt überlebten. Frühgeborene wurden vorzeitig per Kaiserschnitt geboren, was den bisherigen Rekord der amerikanischen sogenannten “Octomum” Nadja Suleman überbot, die 2009 acht Babys geboren hatte.

Die Mädchen heißen Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama und Oumou, die Jungen Mohammed VI, Oumar, Elhadji und Bah. „Es war ein langes Warten mit vielen Tränen, aber den Babys geht es jetzt gut und sie freuen sich alle, nach Hause zu kommen“, sagte ein enger Freund der Familie den britischen Medien.