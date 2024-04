Schock in Wien-Margareten: Leiche in Keller gefunden!

In der beschaulichen Atmosphäre Wiens wurde am Dienstagnachmittag eine makabre Entdeckung gemacht. Bauarbeiter, die in einem Kellerabteil im Bezirk Margareten zu tun hatten, stießen unvermittelt auf einen Plastiksack mit menschlichen Überresten. Der grausige Fund ereignete sich gegen 15.30 Uhr in einem Wohngebäude, das für viele als ihren friedlichen Rückzugsort gilt.

Polizeisprecherin Julia Schick berichtete, dass der stark verweste Zustand der Leiche darauf hindeutete, dass die Person schon eine längere Zeit in dem Keller verweilt hatte. Der Zustand des Körpers stellte die Ermittler vor Herausforderungen: Geschlecht und Identität der toten Person waren anfangs nicht feststellbar. Ein Fremdverschulden wird nach ersten Einschätzungen der Polizei nicht ausgeschlossen, und somit sind die Ermittlungen in jede Richtung offen.

Fund weckt Besorgnis bei Anwohnern

Die Beamten, die kurz nach der Alarmierung durch die Arbeiter eintrafen, bestätigten, dass der Körper nicht zerstückelt war, was den Fall noch rätselhafter macht. Die Gerichtsmedizin wurde mit der Obduktion betraut, um Licht ins Dunkel dieser mysteriösen Angelegenheit zu bringen. Die Anwohner, sichtlich beunruhigt durch die Präsenz von Polizei und Rettungskräften, stehen nun vor vielen unbeantworteten Fragen bezüglich der Sicherheit in ihrem Bezirk. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes gingen offiziell in alle Richtungen, Fremdverschulden wurde jedoch vermutet.