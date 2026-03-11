Selfie-Wahnsinn: 19-Jähriger klettert auf Hochspannungsmast – tot

Ein Selfie zu viel – ein 19-Jähriger klettert auf einen Hochspannungsmast und bezahlt seinen Leichtsinn mit dem Leben.

In Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) ist am Dienstagnachmittag ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark beim sogenannten „Roofing“ ums Leben gekommen. Der junge Mann kletterte auf einen Hochspannungsmast und geriet dabei in den Stromkreis – jede Rettung kam zu spät, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Ereignis trug sich gegen 17 Uhr zu.

Ein Autofahrer hatte den Unfall beobachtet, konnte dem 19-Jährigen jedoch nicht mehr helfen.

Tödliches Roofing

Die Auswertung seines Mobiltelefons ergab, dass der Jugendliche zuvor bereits mehrere Handy- und Strommasten erklommen und dabei Foto- und Videoaufnahmen angefertigt hatte. Derartige Kletteraktionen auf Masten, Gebäude oder andere Hochbauten werden als „Roofing“ bezeichnet.