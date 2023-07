Sensation: OMV entdeckt Gas in Österreich

Ein neuer Gasfund, bestätigt durch eine von der OMV betriebene Explorationsbohrung namens Wittau Tief-2a in Niederösterreich, stellt einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung der Gasbezugsquellen dar und wird erwartungsgemäß die lokale Produktion des Öl- und Gaskonzerns steigern.

Die OMV berichtete am Freitag, dass nach fünf Monaten intensiver Bohrarbeiten bis zu einer Endtiefe von 5.000 Metern, die Bohrung Wittau Tief-2a erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese befindet sich in Niederösterreich und bestätigte einen bedeutenden Gasfund.

Gasproduktion wird erhöht

„Das positive Ergebnis unserer Exploration ist eine spannende Nachricht für die OMV und ihre Kunden“, sagte Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO der OMV AG. Er betonte die Bedeutung des neuen Fundes im Kontext der Unternehmensstrategie. „Da wir an unserer Strategie arbeiten, unsere Gasbezugsquellen zu diversifizieren, ist dieser neue Fund ein wichtiger Beitrag zur Gasversorgung unserer Kunden, insbesondere in Österreich.“

Eine vorläufige Bewertung deutet auf potenziell förderbare Ressourcen von rund 48 TWh (28 Millionen Fass Ölequivalent) hin. Mit der vollständigen Erschließung des Fundes prognostiziert die OMV eine Erhöhung ihrer Gasproduktion in Österreich um 50 Prozent.

Zurzeit befindet sich die OMV in der Phase, unterschiedliche Optionen zur weiteren Erkundung des Feldes zu prüfen. Zudem wird eine beschleunigte Entwicklung im Kontext der von der OMV betriebenen Gasanlage in Aderklaa in Betracht gezogen, welche sich lediglich zehn Kilometer vom neuen Fundort entfernt befindet. „Mit einer erwarteten Erhöhung unserer lokalen Produktion“, so Stern, „ist dieser neue Fund ein bedeutender Fortschritt“.