Serbe stellte sich: Passantin überfahren und unter BMW liegen gelassen

Eine wilde Fahrt auf Wiens Straßen, ausgeführt von einem jungen Mann ohne Führerschein, endete in einem schweren Unfall mit einer schwer verletzten Passantin. Der Fahrer, ein 24-jähriger Serbe, stellte sich freiwillig der Polizei, blieb jedoch bei den entscheidenden Fragen stumm.

Die Geschichte begann am Sonntag, als vier junge Männer mit exjugoslawischen Wurzeln sich über die Social-Media-Plattform TikTok zu einer Spritztour durch Wien verabredeten. In der Linken Bahngasse kam es zu einem ersten Zwischenfall, als sie einen geparkten Pkw streiften. Möglicherweise war dies der Auslöser für die folgenden Ereignisse.

Unter BMW eingeklemmt

Nur wenige Blocks entfernt in der Barmherzigengasse, verlor der Fahrer des BMW Coupés die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mit Vollgas raste er über eine Kreuzung und kollidierte mit einem Taxi. Der BMW wurde 20 Meter weit geschleudert und beschädigte dabei zwei geparkte Autos. Eine Fußgängerin wurde unter dem Raser-Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.

Die alarmierten Polizisten der nahegelegenen Inspektion Juchgasse konnten die Frau nur durch gemeinsame Anstrengung befreien und an die Rettungskräfte übergeben. Der Fahrer des BMW zeigte keine Reue. Er floh vom Unfallort und ließ seine drei Freunde im Wrack zurück.

Später am Tag stellte sich der 24-jährige Serbe der Polizei. Er hatte keinen gültigen Führerschein und konnte keine Erklärung für sein rücksichtsloses Verhalten liefern. Die Polizei nahm ihn wegen des Verdachts der fahrlässigen schweren Körperverletzung und des Imstichlassens eines Verletzten im Straßenverkehr vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Überstellung des jungen Mannes in eine Justizanstalt an. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Verkehrssicherheit in Wien und die verantwortungslose Nutzung von Social Media für gefährliche Aktivitäten.