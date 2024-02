In diesen Bezirken gibt es BMW-Einbrüche: Atillas Auto wurde zwei Mal geknackt

BMW-Fahrer aufgepasst! Eine rasant ansteigende Einbruchserie hält Besitzer von sportlich ausgestatteten Modellen in Atem. Innerhalb weniger Tage wurden bereits acht BMWs Opfer von dreisten Diebstählen. Doch was fasziniert die Kriminellen so sehr an diesen Autos?

Die Vorgehensweise der Täter ist nahezu identisch: Sie schlagen die Türscheiben ein, um sich Zugang zu den Fahrzeugen zu verschaffen. Besonders die hintere Scheibe wird bevorzugt zertrümmert, da sich auf dieser Höhe meistens die Verriegelungshebel befinden. Innerhalb kürzester Zeit werden dann wertvolle Fahrzeugteile wie Lenkräder, Tachos und Schalthebel abmontiert. Die bevorzugten Modelle? Sportliche BMWs mit M-Paketen und Vollausstattung. Lediglich ein älterer Ford wurde zusätzlich demoliert.

Auswirkungen & Konsequenzen

Die Folgen dieser Einbruchsserie sind verheerend. Die Schäden an den Fahrzeugen sind immens und die gestohlenen Sonderausstattungen sündhaft teuer. Die Taten finden meist nachts statt und bis Anrainer oder die Polizei die beschädigten Autos entdecken, sind die Täter bereits über alle Berge. Bisher konnten sie unerkannt fliehen. Das wirft die Frage auf: Wie wird die Polizei auf die steigende Zahl an Autoeinbrüchen reagieren?

In diesen Bezirken werden Autos demoliert

1030 Wien, Landstraßer Gürtel

1030 Wien, Hofmannsthalgasse

1100 Wien, Rotenhofgasse

1110 Wien, Paulasgasse

1110 Wien, Roschégasse

1110 Wien, Am Kanal

1110 Wien, Florian-Hedorfer-Straße

Einer der mittlerweile bekannten Opfer, ist Atilla Erel, ein ehemaliger Fußballkicker in der Türkei. Er hatte das Unglück, dass sein seit Mitte Jänner bereits zweimal beschädigt wurde. Bei beiden Einbrüchen in Atillas BMW stahlen die Unbekannten zunächst das Sportlenkrad und beim zweiten Vorfall das mittlerweile ersetzte Sportlenkrad sowie das Schaltersystem. „Es ist extrem mühsam und zeitaufwendig. Man kann das Auto nicht vor dem Wohnhaus parken.“ Nun überlegt er sich, eine Lenkradsperre zu besorgen.

