Serben, Bosnier & Kroaten in Vukovar vereint: Kriegsinvaliden spielen Volleyball

Kriegsinvaliden aus Vukovar, die einst von drei verfeindeten Seiten kamen, versammelten sich, um Sitzvolleyball zu spielen. Trotz der anhaltenden Spannungen und des Hasses, der 30 Jahre nach dem Krieg noch immer geschürt wird, setzen diese Veteranen, die an der Frontlinie standen und Teile ihres Körpers verloren haben, ein Zeichen für Frieden, Verbindung und Zukunft.

Ein Video, das auf sozialen Netzwerken geteilt wurde, beginnt mit den Worten: „Grüße aus Vukovar, einer Stadt, die im Krieg viele enorme Leiden erlitten hat. In dieser Stadt trafen sich Kriegsinvaliden von drei verfeindeten Seiten, um Sitzvolleyball zu spielen.“ Sitzvolleyball ist ein Sport, der speziell für Menschen mit körperlichen Einschränkungen entwickelt wurde und bei dem Teamgeist und Zusammenarbeit im Vordergrund stehen.

bewegende Aufnahmen

Die bewegenden Aufnahmen zeigen, wie sich Kämpfer aus BiH aus Maglaj und Kämpfer der Republik Srpska aus Doboj umarmen, während sie von Kämpfern aus Vukovar und Knin begrüßt werden. Im Video wird betont: „Aufnahmen dieser Veranstaltung aus Vukovar sollten jeden Tag in den Medien, Schulen und im Internet gezeigt werden.“

Vukovar und ihre Geschichte bilden einen starken Kontrast zu der Botschaft des Friedens und der Verbindung, die die Veteranen mit ihrem Treffen senden.

Frieden & Versöhnung

Die Bedeutung dieses Treffens geht weit über ein einfaches Sportevent hinaus. Es ist ein Zeichen für Frieden und Versöhnung, ein Beweis dafür, dass trotz aller Unterschiede und Konflikte die Vergangenheit hinter sich gelassen werden kann. Abschließend wird in der Videoansprache festgestellt: „Diese Menschen hier, sie wissen, was Krieg ist, sie wissen, dass alle gleichermaßen von denen verraten wurden, die sie in die Schützengräben geschickt haben. Sie wissen, dass das Leben weitergeht, dass neue Tage kommen, die wir zusammen leben sollten. Diese Menschen sind wahre Helden.“

Die zahlreichen positiven Kommentare, die das Video hervorgerufen hat, unterstreichen die emotionale Tiefe und Bedeutung dieses Ereignisses. Es ist ein starkes Zeichen der Hoffnung und ein Beweis dafür, dass Frieden und Versöhnung möglich sind, selbst nach den dunkelsten Zeiten.