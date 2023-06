Die angesehene Professorin Jelena Vuckovic erhielt eine bemerkenswerte Ehrung, indem sie in die renommierte National Academy of Sciences (NAS) der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Diese Wahl stellt eine Anerkennung für ihre herausragenden und fortlaufenden Leistungen in der originären Forschung dar. Die Mitgliedschaft in dieser renommierten Institution wird als Symbol für wissenschaftliche Exzellenz betrachtet und zählt zu den höchsten Auszeichnungen, die ein Forscher erreichen kann.

Jelena Vuckovic, Leiterin des Labors für Nanoskalige und Quantenphotonik an der weltbekannten Stanford University (USA), ist eine der führenden Expertinnen in den Bereichen Nanophotonik, Quanteninformationstechnologie, Quantenoptik, inverser photonischer Design, nichtlinearer Optik, Optoelektronik und Quantenelektrodynamik (QED) Hohlräume.

Die Erfolge der serbischen Wissenschaftlerin sind umso bemerkenswerter, da sie trotz ihrer nicht-amerikanischen Herkunft eine eindrucksvolle Karriere an der Stanford University und in wissenschaftlichen Kreisen aufgebaut hat, um schließlich in die National Academy of Sciences gewählt zu werden.

Vuckovic wurde in Paracin (Serbien) geboren und absolvierte ihr Studium an der Elektronischen Fakultät in Nis (Serbien). Ihren Master und Doktortitel erlangte sie am renommierten California Institute of Technology (Caltech) in den USA. Darüber hinaus ist sie Herausgeberin der wissenschaftlichen Zeitschrift ACS Photonics Journal.

Beeindruckende Karriere an der Stanford University

Die Stanford University, an der Professorin Vuckovic forscht, ist nicht nur für ihre akademische Exzellenz bekannt, sondern auch für ihre Bedeutung in der Entwicklung neuer Technologien für nachrichtendienstliche Zwecke. In den 1960er Jahren rief die CIA gemeinsam mit dieser Universität das Stanford Research Institute (SRI) ins Leben. Seitdem ist Stanford das Zentrum für solche Entwicklungen, die von der CIA finanziert werden – darunter auch das ARPANET, der Vorläufer des heutigen Internets.

Die National Academy of Sciences wurde 1863 durch einen Beschluss des Kongresses gegründet, den Präsident Abraham Lincoln unterzeichnete. Sie besteht aus etwa 2400 namhaften Wissenschaftlern, die aufgrund ihrer bedeutenden wissenschaftlichen Beiträge gewählt wurden. Die Mitgliedschaft umfasst nicht nur US-amerikanische Forscher, sondern auch die weltweit größten Experten. Von Millionen von Wissenschaftlern werden nur die Besten der Besten in die NAS aufgenommen. Etwa 500 derzeitige und verstorbene Mitglieder der NAS haben Nobelpreise erhalten.

Die NAS ist zuständig für die Bereitstellung unabhängiger und objektiver Ratschläge an die Nation in Fragen der Wissenschaft und Technologie. Die Wissenschaftler werden von ihren Kollegen gewählt. Die Proceedings of the National Academy of Sciences, die 1914 gegründet wurde, ist heute eine der führenden internationalen Zeitschriften, die Ergebnisse origineller Forschungen veröffentlicht.