Die serbische Regierung kauft die malerische Neue Kirche in der East 35th Street für 15 Millionen US-Dollar. Die neuen Eigentümer werden höchstwahrscheinlich das Gebäude für eine neue UN-Mission Serbiens nutzen, sagt Tristan Harper von Douglas Elliman, der die Käufer vertrat.

Die kleine Neue Kirche, die von Anhängern Emanuel Swedenborgs, einem schwedischen religiösen Philosophen, Mystiker und Wissenschaftler, im Jahr 1859 erbaut wurde, liegt in der Murray Hill Street, einer der malerischsten Kirchen in New York. Im 18. Jahrhundert glaubte Swedenborg, dass er mit Engeln und Dämonen sprechen konnte und dass Gott ihn dazu bestimmt hatte, die christliche Kirche zu reformieren.

Der Grundstein der Neuen Kirche in der East 35th Street 114 wurde 1858 gelegt und der New York Herald berichtete, dass etwa 200 Menschen zuschauten, wie Wein, Mais und Öl als symbolischer Zehntel aus goldenen und silbernen Schalen auf das Gebäude ausgeschüttet wurden. Der granitene Stein, ein quadratischer Stein von drei Fuß, wurde ausgehöhlt, um eine Blechbox darin zu platzieren.

Der erhaltene Teil des Gebäudes von 1859 auf der linken Seite ist eine elegante Struktur, deren Säulen breite Bögen und hohe Fenster mit Sturz innerhalb jedes Bogens trennen. Es scheint, dass der Grundstein, die Säulen und der Fensterrahmen aus braunem Stein waren, aber die obere Wand möglicherweise aus Backstein-Stuckatur bestand: Frühe Fotos zeigen eine einfache, helle Oberfläche ohne Steinlagen oder andere Unterteilungen.

Presseberichte über die Kirche zeigen, dass in den 1890er Jahren der Status der Frauen zum Thema wurde. Laut der Times wurde eine Sitzung im Jahr 1893 zu einer „ziemlich heftigen Diskussion“, in der Bedenken über den Status der Frauen in der Kirche auf verschiedene Weise mit Applaus und Zischen begrüßt wurden.

Frauen unterrichteten in der Sonntagsschule und es wurde beschlossen, dass sie predigen dürfen. Laut dem Times-Bericht stand ein Mann auf und sagte, dass es bekannt sei, dass die Versammlung voller Frauen sei, was wütende Schreie von einigen Frauen auslöste. Der Vorschlag wurde mit breiter Unterstützung anderer Männer angenommen. Es ist unklar, ob Frauen jemals erlaubt waren, zu predigen.

Diese Kirche ist eine wichtige historische Struktur und wird zum Sitz der serbischen UN-Mission werden. Es sei auch daran erinnert, dass die serbische Regierung vor kurzem Titos Residenz in New York für satte 45 Millionen Euro verkauft hat.