Neunköpfige Familie lebt fast allein in der Wildnis (VIDEO)

Die Familie Lukovic von neun Personen lebt in der Wildnis auf 1.600 Metern Höhe im Dorf Plesin (Serbien), umgeben von Natur und ohne Bedarf an Dingen, die die moderne Welt diktiert.



Vid Lukovic, der Familienoberhaupt ist, kehrte als einer der wenigen aus dem Ausland zurück und lebt nun umgeben von Natur und Tieren. Sie haben keine Nachbarn und selbst die jüngsten Familienmitglieder übernehmen schwere Arbeit. Wie Vid einst sagte, ist es eine Schande und eine Sünde, was aus der Gesellschaft geworden ist. Während alle in die Städte und die Zivilisation fliehen, befürchten die Familie nur, dass genau diese Zivilisation zu ihnen kommt.

„Es gab drei von uns und wir sind alle ins Ausland gegangen. Als ob Gott mich zurück auf seine Schwelle gebracht hätte. Die Jugendlichen wissen nicht, wohin sie gehen und was sie dort erwartet. Ich hatte Sehnsucht nach meiner Heimat. Die Menschen haben alles für Geld und Vermögen gegeben“, sagt Vid.

Obwohl die Wildnis schön ist, kann sie auch brutal sein, besonders für Kinder. Raduna Lukovic, Vids Ehefrau, sagt, dass sie trotz harter Arbeit von morgens bis abends immer alles haben, was sie brauchen.

„Die Kinder helfen bei den Tieren und im Haus. Wir geben ihnen, was wir haben, und sie verlangen nichts weiter“, sagt Raduna Lukovic.



Der nächste Nachbar ist 93 Jahre alt und lebt einen Kilometer entfernt von ihnen. Die Tiere – Lämmer, Ziegen und Schafe – sind die einzigen Gesellschaften der Kinder.



„Ich denke, wir führen ein gesundes Leben. Wir produzieren gesunde Nahrung. Kinder wissen nicht einmal, was ein Arzt oder Doktor ist. Bisher waren sie gesund und widerstandsfähig. Sie gingen zum Arzt, um Impfungen zu erhalten“, sagt Vid.



Die Kinder verbergen nicht, dass sie mit ihrem Leben glücklich sind.



„Wenn ich aus der Schule komme, gehe ich, um die Schafe zu hüten“, sagt die kleine Desanka Lukovic.

Ihr jüngerer Bruder Aleksej sagt, er liebe es, den Ziegen Heu zu geben, aber auch Pferde zu reiten und Schweine zu pflegen.

Die ältere Mileva kümmert sich bereits um die Bienen und wie sie einst für „Info LIGA Ivanjica“ sagten, ist ihnen nichts zu schwer.