Mädchen lebt mit noch 16 Familienmitgliedern im Haus und hütet gerne Schafe

Der Haushalt der Familie Bodanovic im Dorf Kumanica am Fuß des Gebirges Golija (Serbien) zählt nicht weniger als 17 Mitglieder.

Es gibt keinen Platz an ihrem Tisch, selbst wenn nicht alle da sind, und wie sie sagen, ist ihr Haus immer voller Freude und Glück. Auch die Jüngsten scheuen sich nicht, einen schwierigen Job anzunehmen. Vukasin und Stevka haben drei Söhne, und jeder von ihnen hat drei Kinder.

„Ich hatte das Glück, dass meine Schwiegertöchter sehr gut sind und vor allem meine wundervollen Kinder zur Welt gebracht haben. Das ist der größte Schatz“, sagte Stevka Bogdanovic in einem Interview mit RTS.

In der Winterzeit bezieht sich der Großteil ihrer Arbeit auf Vieh, und neben der Landwirtschaft beschäftigen sie sich mit der Forstwirtschaft und Holzverarbeitung. Sie halten zusammen und sind fleißig, und beschweren sich nicht über das Leben unter dem berühmten Gebirge Golija.

„Es ist schön, auf dem Land zu leben, aber mit guter Arbeitsorganisation. Wenn wir uns gut organisieren, können wir gut leben. Es ist sozusagen ein Tag- und Nachtjob, von morgens bis morgen, aber man kann normal leben“, fügte Vukasin Bogdanovic hinzu.

Wie sie sagen, haben sie keinen Grund zu streiten, denn in einem so großen Haushalt ist jeder beschäftigt und hat seine Pflichten. Es gibt auch Arbeit für die Jüngsten.

„Ich helfe meiner Großmutter. Wenn ich nach Hause komme, kümmere mich um die Schafe, wenn ich nicht viele Hausaufgaben habe. Jetzt, wo der Schnee gefallen ist, hüten wir sie nicht, aber im Frühling geht es wieder los“, sagte Kristina Bogdanovic.

Dass in der Gemeinschaft alles einfacher ist, bestätigt die Erfahrung der Familie eines Sohnes von Vukasin, der nach zehn Jahren in Belgrad in sein Dorf zurückgekehrt ist. „Hier ist es besser als in der Stadt, weil die Kinder alles in der Nähe haben und zur Schule zu Fuß gehen können. Alle sind zusammen und sie haben alles auf dem Land, was sie brauchen“, sagte Anica Bogdanovic.

Aufgrund zahlreicher Vorteile ist der Aufenthalt auf dem Land für die mittlere Generation von Bogdanovic kein Dilemma. „Es ist ein solides Leben und ich würde jedem in meinem Alter empfehlen zu bleiben, sie werden es nicht bereuen“, sagte Radovan Bogdanovic für RTS.

In einer Zeit, in der viele Dörfer verlassen werden, ist diese Familie ein seltenes Beispiel für ein geglücktes Leben in einer Bergregion, und das in einem Haushalt mit 17 Mitgliedern.