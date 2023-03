Kroate überweist fette Summe an Betrüger

P.K. ist 57 Jahre alt und lebt seit einigen Jahren in Wien. Er hat einen Brief vom Finanzamt bekommen. In dem Brief steht, dass er eine Schuld von 811 Euro hat. Das Finanzamt droht ihm mit einer Exekution seines Vermögens am nächsten Tag, wenn er die Schuld nicht begleicht.

Der Mann dachte nicht daran, dass es sich um einen Betrug handeln könnte und hatte Angst vor der angekündigten Exekution. Er überwies das Geld auf das Konto des „Finanzamts„. Das Dokument, das ihm vorgelegt wurde, schien auf den ersten Blick glaubwürdig zu sein, aber es war gefälscht. Betrüger sind gut darin, Dokumente zu fälschen und Menschen fallen oft darauf herein. Er überwies das Geld, ohne nachzudenken, auf Empfehlung von Freunden, um eine mögliche Exekution zu vermeiden.

Er warnt davor, Betrügern zu vertrauen und empfiehlt, Rechnungen mehrmals gründlich zu überprüfen.