Sieben Filialen wackeln: Beliebte Bäckerei-Kette ist pleite

Die Wiener Bäckereikette Ucler muss zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit Insolvenz anmelden. Nachdem das Unternehmen bereits im Vorjahr ein Insolvenzverfahren durchlaufen hatte, wurde nun erneut ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Dies teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform am Montag mit. Die Leitung des Verfahrens übernimmt Rechtsanwalt Mag. Wolfgang Winkler als Insolvenzverwalter. Der zuvor ausgehandelte Sanierungsplan, der eine Rückzahlung von 30 Prozent der Schulden vorsah, konnte vom Unternehmen nicht vollständig umgesetzt werden.

Aktuelle Situation

Aktuell betreibt die Backwelt Bäckereibetriebs GmbH sieben Filialen in Wien. Bei der vorherigen Insolvenz hatten insgesamt 51 Gläubiger Ansprüche in Höhe von 1,36 Millionen Euro angemeldet. Die Höhe der gegenwärtigen Verbindlichkeiten ist derzeit noch nicht bekannt gegeben worden. Ebenso unklar bleibt, ob der Betrieb fortgeführt werden kann oder ob ein weiterer Sanierungsversuch unternommen wird.

⇢ Wien-Favoriten: Beliebte Kebab-Kette muss schließen!



Forderungsanmeldung

Betroffene Gläubiger haben bis zum 31. Dezember 2025 Zeit, ihre Forderungen über Creditreform anzumelden.

Ob die Bäckereikette diese finanzielle Krise überwinden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen.