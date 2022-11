Silvester mit dem Top-Sänger in Dubrovnik

Dino Merlin wird beim diesjährigen Silvesterabend in einem Luxushotel in Dubrovnik auftreten. Die Preise für zwei Personen liegen bei knapp 1.000 Euro.

Nachdem auf der offiziellen Facebook-Seite des Sängers bekannt wurde, dass er mit den Hotelgästen in Dubrovnik zusammen in das Jahr 2023 schreiten wird, bieten zahlreiche Reisebüros Arrangements für dieses Konzert an.

In den vergangenen Jahren hatte Dino Merlin öffentliche Neujahrskonzerte, doch dieses Mal wird es eine geschlossene Veranstaltung nur für Hotelgäste sein.

Eines ist zu beachten! Wer das Jahr 2023 im Hotel feiern möchte, muss mindestens zwei Übernachtungen bezahlen, und der Preis für zwei Personen im Standardzimmer liegt bei 975 Euro.

Das teuerste Arrangement beinhaltet drei Übernachtungen in einem Apartment mit Balkon und Meerblick und beträgt 2.987,50 Euro.